去年规模以上企业平均工资出炉 信息软件业超13万排第一

人民网北京5月16日电 （杨曦）国家统计局对一套表联网直报平台16个行业门类的约98.3万家规模以上企业法人单位调查显示，2017年全部规模以上企业就业人员年平均工资为61578元，比2016年增长7.3%。分地区来看，东部就业人员平均工资最高，为67558元；分行业来看，信息传输、软件和信息技术服务业的就业人员平均工资最高，为130366元；分企业类型来看，外商投资企业就业人员平均工资最高，为87914元。

其中，中层及以上管理人员131929元，增长6.5%；专业技术人员83148元，增长8.9%；办事人员和有关人员58211元，增长7.3%；社会生产服务和生活服务人员49502元，增长5.9%；生产制造及有关人员50703元，增长5.6%。中层及以上管理人员平均工资最高，是一套表平台全部就业人员平均水平的2.14倍；社会生产服务和生活服务人员平均工资最低，是一套表平台全部就业人员平均水平的80%。岗位平均工资最高与最低之比为2.67，比去年扩大0.02。

从各岗位区域间差异看，五类岗位平均工资最高的区域均为东部，平均工资分别为153167元、95744元、65114元、55734元和52790元。社会生产服务和生活服务人员岗位平均工资最低的区域为东北地区，平均工资39872元；其他四类岗位平均工资最低的区域均为中部，分别为中层及以上管理人员95044元、专业技术人员61999元、办事人员和有关人员46034元、生产制造及有关人员45987元。五类岗位平均工资在四大区域内最高与最低之比分别为1.61、1.54、1.41、1.40以及1.15。

从各岗位行业间差异看，中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员四类岗位平均工资最高的行业均为信息传输、软件和信息技术服务业，平均工资分别为253450元、148705元、92258元和88674元。生产制造及有关人员平均工资最高的行业是电力、热力、燃气及水生产和供应业，平均工资为81800元。中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、生产制造及有关人员四类岗位平均工资最低的行业均为住宿和餐饮业，平均工资分别为84355元、48300元、40500元和38561元。社会生产服务和生活服务人员平均工资最低的行业是居民服务、修理和其他服务业，平均工资为35811元。五类岗位平均工资在各行业门类中最高与最低之比分别为3.0、3.08、2.28、2.48以及2.12。

从各岗位企业类型间差异看，中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员四类岗位平均工资最高的企业类型均为外商投资企业，平均工资分别为263711元、135290元、96665元和75364元。生产制造及有关人员平均工资最高的是国有企业，平均工资为70887元。五类岗位平均工资最低的企业类型均为集体企业，分别为86032元、51929元、42959元、37463元和41357元。五类岗位在各企业类型中最高与最低平均工资之比分别为3.07、2.61、2.25、2.01和1.71。

(责编：杨曦、仝宗莉)