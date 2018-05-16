发改委：1-4月全社会用电量2.1万亿千瓦时 同比增9.3%

人民网北京5月16日电 今日，国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会，发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍，1-4月份，全国全社会用电量2.1万亿千瓦时，同比增长9.3%，较去年同期提高2.6个百分点。

孟玮表示，从4月份经济运行统计数据可以看出，4月份延续了稳中向好的态势。主要通报三方面数据情况：

一是发用电情况。今年以来，全国发用电量持续保持较快增长态势。从发电情况看，1-4月份，全国发电量同比增长6.9%，其中火电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长7.3 %、6.5 %、22.6 %和26.4 %，水电受来水影响，发电量同比下降2.6%。

从用电情况看，4月份，全国全社会用电延续一季度快速增长态势，同比增长7.8%，较去年同期提高1.8个百分点，比3月份增速提高4.2个百分点。1-4月份，全国全社会用电量2.1万亿千瓦时，同比增长9.3%，较去年同期提高2.6个百分点。

分产业看，1-4月份，一产、三产和居民生活用电量增速都达到两位数，分别增长11.0%、14.6%和15.0%；二产用电同比增长6.9%，对全社会用电增长的贡献率为51.2%，拉动全社会用电量增长4.8个百分点。二产用电中，增长较快的是废弃资源综合利用业、石油煤炭及其他燃料加工业和汽车制造业，分别为24.3%、20.9%和17.5%；三产用电中，信息传输、软件和信息技术服务业用电同比增长23.9%，房地产业用电同比增长18.4%，公共服务及管理组织业用电同比增长16.9%，批发零售业用电同比增长14.7%，交通运输、仓储和邮政业用电量同比增长12.1%，住宿和餐饮业同比增长12.1%。

二是固定资产投资项目情况。1—4月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长7%。4月份，我委共审批核准固定资产投资项目15个，总投资517亿元，其中审批14个，核准1个。主要集中在社会事业和高技术等领域。

三是当前价格运行情况。4月份，全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格（PPI）温和上涨，涨幅处于合理区间。居民消费方面，4月份CPI环比下跌0.2%，同比上涨1.8%，1—4月份平均同比上涨2.1%。从构成看，当月工业消费品和服务价格环比基本持平，CPI环比下跌主要受猪肉、鲜菜等鲜活食品价格持续下跌影响。据我委监测，截至5月14日，36个大中城市猪肉零售价格比4月初下跌5.7%，15种蔬菜综合平均零售价格下跌10.9%。工业生产方面，4月份PPI环比下跌0.2%，同比上涨3.4%，1—4月份平均同比上涨3.6%。从行业看，多数行业出厂价格环比走势平稳，统计的40个工业行业中，35个行业出厂价格环比涨跌幅在1%以内。从重点工业品看，当月平均钢材、煤炭价格比上月有所下跌。但最近几周，随着市场需求回升，社会钢材库存水平逐渐下降，钢材价格已止跌小幅上涨，5月14日四种主要钢材均价比4月初上涨4.8%。

孟玮指出，总的来看，当前价格总水平平稳运行，上下游价格走势趋于协调，重要工业品、农产品价格保持相对稳定，这与我国经济延续稳中向好态势是相适应的，反映出供给侧结构性改革取得显著成效，供求关系趋于改善，经济运行内在的稳定性有效提升。同时，也为继续深化供给侧结构性改革，更加积极主动推动改革开放，推动高质量发展营造了良好环境。

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