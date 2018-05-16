让失信者寸步难行 1114.1万人次被限制买飞机票

人民网北京5月16日电 今日，国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会，发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍，有关社会信用体系建设，联合奖惩机制实施成效不断扩大，已累计签署36个联合奖惩备忘录，在法院执行、税收征管、安全生产等多领域持续发布更新“红黑名单”，推进联合奖惩措施落地见效。
据统计，截至4月底，全国法院累计公布失信被执行人1054.2万人次，累计限制购买飞机票1114.1万人次，限制购买高铁动车票425万人次。市场监管总局累计吊销市场主体1848万户，公布经营异常名录457万户、严重违法失信企业3.3万户。在法院公布的失信被执行人中，有近250万人慑于信用惩戒主动履行义务。
孟玮指出，关于社会信用体系建设进展情况，主要包括三方面：
第一，联合奖惩机制实施成效不断扩大。已累计签署36个联合奖惩备忘录，在法院执行、税收征管、安全生产等多领域持续发布更新“红黑名单”，推进联合奖惩措施落地见效。相关红黑名单信息，已通过“信用中国”网站向社会公开，在招投标、政府采购等过程中广泛查询使用。
同时，我委也已将信用信息嵌入政务服务大厅行政审批系统，实现“逢报必查”、“逢办必查”。目前累计对123家“黑名单”企业采取不予推荐项目、企业境外发债申请不予备案登记、取消粮食棉花进口关税配额等联合惩戒措施，申请项目涉及资金约150亿元。
第二，信用信息归集共享总量持续增长。全国信用信息共享平台归集各类信用信息166.6亿条。“信用中国”网站归集发布行政许可和行政处罚信息8042万条。此外，“信用中国”网站开通个人信用分链接查询功能，汇总包括央行征信信息、信用服务机构信用分、地方信用分、电信运营商信用分等4类14个个人信用信息查询渠道，方便公众查询个人信用状况。
第三，信用立法进程加快推进。为建立健全社会信用体系法律制度，我们加快推进信用立法步伐。目前，信用法、公共信用信息管理条例、统一社会信用代码管理办法均已形成初稿，正在征求有关方面意见。
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