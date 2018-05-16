去年“一带一路”论坛成果丰硕 我国对外直接投资超700亿美元

人民网北京5月16日电 今日，国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会，发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍，去年5月14日到15日，举世瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，论坛形成了一系列成果清单。一年来，在各方面共同努力下，有关工作正在有序推进，取得了积极成效。

孟玮指出，具体可以通过五个方面的数据来说明：

一是政策和规划对接不断强化。中国已与88个国家和国际组织签署了103份共建“一带一路”倡议合作文件。去年国际合作高峰论坛一共形成了279项成果清单，目前已经有255项转为常态化工作，有24项工作正在有序推进。

二是一批重大项目取得早期收获。包括大家知道的雅万高铁、瓜达尔港、中俄原油管道复线等一批重大项目已经取得了早期收获，21世纪数字丝绸之路建设有序推进。中欧班列累计开行已突破了8000列，通达了欧洲14个国家和42个城市。

三是贸易与产能投资合作不断深化。我们与沿线国家货物贸易累计超过了5万亿美元，对外直接投资超过了700亿美元。在沿线国家建设75个境外经贸合作区，累计投资270多亿美元，为当地创造了20多万个就业岗位。

四是金融服务领域合作得到加强。丝路基金已签约了19个项目，承诺投资70亿美元，支持项目涉及总金额达到800亿美元。开发银行、进出口银行、各商业银行支持“一带一路”建设的力度在不断地加大。

五是人文交流逐步扩大。发起成立了“一带一路”绿色发展国际联盟倡议，同60多个国家签订了文化合作协定，“一带一路”框架下，双向旅游交流的规模超过了2500万人次。

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