农业农村部：种植结构调优 今年大豆种植面积增加1000万亩

人民网北京5月16日电 今日，农业农村部举行新闻发布会，介绍我国种业发展有关情况，并回答记者提问。农业农村部种植业管理司司长曾衍德指出，今年种植意向呈现结构调优的态势，表现在：一是水稻、玉米面积调减，库存压力减小。预计今年水稻面积4.4亿亩，比上年减少1000多万亩。继续调减“镰刀弯”等非优势区籽粒玉米面积。二是大豆、杂粮杂豆等面积扩大，有效供给增加。预计大豆面积1.27亿亩、增加1000万亩，杂粮杂豆1.4亿亩、增加100多万亩。

曾衍德介绍说，生产方式持续调绿。这是绿色发展的要求，也是转变农业发展方式的重要任务。重点是：一是持续推进投入品减量。在化肥、农药已提前三年实现零增长目标的基础上，今年继续开展化肥、农药使用量零增长行动，突出抓好“两替”，就是有机肥替代化肥和病虫绿色防控替代化学防治，今年选择150个果菜茶生产大县开展有机肥替代化肥试点，还选择150个县开展全程病虫绿色防控试点。二是持续推进绿色高质高效创建。选择325个重点县开展整建制推进，集成推广绿色生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高效技术模式。三是扩大耕地轮作休耕试点。在两年试点基础上，今年扩大耕地轮作休耕试点规模，面积达到3000万亩，比上年增加1800万亩。特别是要在制度化上取得新的突破，为常态化实施提供支撑。

产业结构持续调顺。种植结构调整，一个突出的特点是促进一二三产业融合，延长产业链。一是农牧紧密结合。在推进生猪布局调整中，东北地区扩大养殖规模，实现玉米就地过腹转化。同时，通过实施“粮改饲”等项目，以养定种、以种促养。预计今年“粮改饲”面积1200万亩，比上年增加200万亩。二是加工业快速发展。结合缓解玉米库存压力，加大对加工业扶持力度。东北等地以玉米为主的加工业快速发展，加工能力迅速提升，实现玉米就地加工转化。据监测，东北四省（区）玉米加工能力已占全国的50%以上。三是新业态加快形成。农村电子商务、休闲农业等新业态蓬勃发展，一批有区域特色的休闲观光旅游农业应运而生，成为农民增收、农业增效的一个重要途径。

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