市场监管总局抽检保健食品和蜂产品 5批次不合格

人民网北京5月16日电 （邢郑） 据国家市场监管总局网站显示，近期，原国家食品药品监督管理总局组织抽检保健食品和蜂产品等2类食品222批次样品，抽样检验项目合格样品217批次，不合格样品5批次。其中，保健食品141批次，不合格样品4批次。蜂产品81批次，不合格样品1批次。

根据食品安全国家标准，个别项目不合格，其产品即判定为不合格产品。

具体情况通告如下：

（一）淘宝金盛源健康店（经营者为成华区金盛源商贸部）在淘宝网（网站）销售的标称北京红墙生物工程有限公司委托北京航洋健康科技有限公司制造的红墙牌保元软胶囊，检出非法化学物质西地那非，检出值为48.8μg/g；腺苷检出值为未检出，与标准规定的不低于7.79mg/100g不符。检验机构为深圳市药品检验研究院。

（二）京东永康营养健康专营店（经营者为太和县三九永康生物科技有限公司）在京东商城（网站）销售的标称广州市美笛尔生物科技有限公司委托广州长生康生物科技有限公司生产的康富丽牌洋参淫羊藿软胶囊，腺苷检出值为小于4.5mg/100g，比标准规定（不低于54.0mg/100g）低91.7%以上；总皂苷（以人参皂苷Re计）检出值为0.56g/100g，比标准规定（不低于2.24g/100g）低75.0%。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

（三）济南市中颐顺保健品经营部销售的标称新疆绿康罗布麻有限公司生产的尼亚人牌罗布麻茶，菌落总数检出值为2.3×105CFU/g，比国家标准规定（不超过3×104CFU/g）高出6.7倍。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。

（四）天猫仁祥保健品专营店（经营者为昆明仁祥生物科技有限公司）在天猫（网站）销售的标称江西省修水神茶实业有限公司生产的降糖神茶，铅（以Pb计）检出值为2.1mg/kg，比标准规定（不超过2.0mg/kg）高出5.0%。初检机构为四川省食品药品检验检测院，复检机构为江西省食品检验检测研究院。

（五）天猫暖民旗舰店（经营者为成都暖民投资管理有限公司）在天猫（网站）销售的标称成都暖民投资管理有限公司委托广汉市蜂云堂养蜂专业合作社生产的鲜蜂王浆，总糖（以葡萄糖计）检出值为22.8%，比国家标准规定（不超过15%）高出52.0%。检验机构为上海市质量监督检验技术研究院。

对此，在抽检中发现的不合格产品，原国家食品药品监督管理总局已通报相关省份依法予以查处，并要求北京、江西、广东、四川、新疆等省（区、市）食品药品监督管理局责令食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；要求安徽、山东、四川、云南等省食品药品监督管理局责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；要求北京、浙江等省（市）食品药品监督管理局责令网络食品交易平台对不合格产品立即采取下架等措施控制风险。不合格食品生产经营者、网络食品交易平台所在地省级食品药品监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施，3个月内向国家市场监督管理总局报告核查处置情况并向社会公布。

(责编：白宇)