民政部：未授权任何社会组织以民政部名义开展投资融资等活动

人民网北京5月16日电 （朱江）据民政部网站消息，民政部今日发布《关于对社会组织冒用民政部名义活动的严正声明》（以下简称《声明》）。《声明》称，近日，民政部陆续接到群众来信来电，反映有社会组织打着民政部旗号到地方开展一些合作项目、投资融资、公益慈善活动，造成不良社会影响。
《声明》强调，迄今为止，民政部未授权任何社会组织以民政部名义开展各类合作项目、投资融资、公益慈善等活动。
民政部指出，对于打着民政部旗号的活动，利益相关方可主动与民政部相应司局联系核实，以免上当受骗。未经民政部授权，任何社会组织不得以民政部名义开展活动。欢迎社会公众向我部社会组织管理局举报社会组织涉嫌冒用民政部名义的各类活动。
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