人民网北京5月16日电 昨日，“2018方舟来拉武汉市场启动发布会”在武汉会议中心隆重举行，这也标志着方舟货的有限公司旗下的“方舟来拉”品牌正式进军武汉市场。
据介绍，在国家新能源政策的引领下，方舟来拉依托陆地方舟新能源电动汽车，以互联网信息技术为支撑，专注于“新能源汽车+线上APP+线下服务”，用互联网为城市提供同城货运解决方案。
方舟货的董事长刘础瑞在谈到新能源物流车时表示，纯电动新能源物流车有着三个非常明显的优势：第一是纯电动物流车时零排放的，得到了政府政策的大力支持。比如在深圳，是不限行。不限停的；第二是纯电动物流车的运输成本非常低，百公里的电耗成本只是燃油车油耗的1/5；第三是近年来，随着电动汽车技术不断提升，纯电动物流车的续航里程也在不断提高。目前“方舟来拉”所采用的陆地方舟集团生茶年的纯电动物流车的续航里程普遍超过300公里，完全可以满足城市物流运输的各类需求。这些优势也为“方舟来拉”实现绿色评价货运创造了有利条件。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】