人民网北京5月16日电 昨日，“2018方舟来拉武汉市场启动发布会”在武汉会议中心隆重举行，这也标志着方舟货的有限公司旗下的“方舟来拉”品牌正式进军武汉市场。

据介绍，在国家新能源政策的引领下，方舟来拉依托陆地方舟新能源电动汽车，以互联网信息技术为支撑，专注于“新能源汽车+线上APP+线下服务”，用互联网为城市提供同城货运解决方案。

方舟货的董事长刘础瑞在谈到新能源物流车时表示，纯电动新能源物流车有着三个非常明显的优势：第一是纯电动物流车时零排放的，得到了政府政策的大力支持。比如在深圳，是不限行。不限停的；第二是纯电动物流车的运输成本非常低，百公里的电耗成本只是燃油车油耗的1/5；第三是近年来，随着电动汽车技术不断提升，纯电动物流车的续航里程也在不断提高。目前“方舟来拉”所采用的陆地方舟集团生茶年的纯电动物流车的续航里程普遍超过300公里，完全可以满足城市物流运输的各类需求。这些优势也为“方舟来拉”实现绿色评价货运创造了有利条件。

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