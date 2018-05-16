近66万辆奥迪被召回 发动机辅助冷却液泵存隐患

人民网北京5月16日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，日前，一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自2018年6月6日起，召回以下车辆，共计659,049辆。
具体情况如下：
一汽-大众汽车有限公司进口的生产日期为2011年11月7日至2013年11月8日的部分2013-2014款奥迪A4 Allroad、2012-2014款奥迪A5汽车，共计20278辆。
一汽-大众汽车有限公司自2011年5月3日至2016年1月17日生产的部分2012-2015款奥迪A6L、2013-2014款奥迪A4L和奥迪Q5汽车，共计638771辆。
据悉，本次召回范围内的部分车辆，发动机辅助冷却液泵可能存在两种失效模式：一是辅助冷却液泵可能被异物堵塞导致过热；二是辅助冷却液泵中的水汽可能造成内部电路短路。导致辅助冷却液泵局部温度过高和相关零件熔蚀，严重时可能造成发动机舱着火，存在安全隐患。
对此，一汽-大众汽车有限公司将委托奥迪特许经销商根据计划分三个批次免费为召回范围内的车辆更换改进的辅助冷却液泵，消除安全隐患。
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