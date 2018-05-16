13万余辆思威由于设计原因被东风本田召回

人民网北京5月16日电 （邢郑） 日前，东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自2018年5月22日起，召回2017年2月14日至2018年2月27日生产的搭载1.5T发动机的部分2018款思威（CR-V）汽车，共计130455辆。
据了解，本次召回范围内部分车辆由于设计原因，车辆持续在低温环境下短距离行驶时，发动机机油液面会增高，机油液面增高到一定程度时会出现发动机故障指示灯点亮，如果在这种状态下持续运行车辆可能造成发动机损坏，存在安全隐患。
对此，东风本田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换空调控制单元、升级FI-ECU软件，对搭载CVT变速箱的车型同时更换散热器下水管总成、升级TCU软件，抑制机油液面增高，消除安全隐患。召回实施时为对象范围内的车辆免费更换发动机机油和机油滤清器，并添加发动机清洁剂。
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