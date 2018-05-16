业界热议港股“同股不同权”：调整姿态拥抱新经济

人民网北京5月16日电 （记者李彤）“当前不少投行机构把原来不接的单子，又重新翻出来看了”、“有些排队的项目考虑撤回申请，转战香港市场”。随着香港交易所新订的《上市规则》条文生效，上市机制改革靴子落地。有业内人士表示，香港市场正在调整姿态拥抱新经济，港股迎来了新的时代。

香港交易所在《上市规则》新增三个章节并对现行条文进行修订，包括允许未能通过主板财务资格测试的生物科技公司、拥有不同投票权架构的公司上市，为寻求在香港作第二上市的中资及国际公司设立新的上市渠道等。

新的上市制度4月30日正式生效，随后小米等“同股不同权”公司开始赴港上市……

谈及改革对市场的影响，有着多年从业经验的尊嘉证券COO周腾感触颇深。在他看来，近年来香港证券市场改革不断深入，沪港通、深港通、债券通相继开通，并收购伦敦金属交易所。特别是推出新的上市制度，迎接创新及生物科技产业公司，这是“不容易的决定”，市场将变得更加多元化、更富有活力。

根据尊嘉证券统计，目前香港市场按照港交所行业划分，金融及地产相关行业上市公司占总市值的50.8%，代表新经济的TMT行业上市公司仅占13.3%。过去10年，在香港上市的新经济企业仅占总市值的3%，而纳斯达克、纽约交易所、伦敦交易所分别是60%、47%及14%。

在周腾看来，香港市场的上市公司结构有所失衡、市场氛围暮气沉沉，引进新生态是此次改革的重要动力之一。“产业的空心化，让金融服务业和地产行业在香港上市公司中占了很大比重，其余的传统制造业、航运等行业相对零碎。而近年来，迅猛发展的生物医药、TMT（科技、媒体、电信）等产业，在香港市场的占比很低。”

从当初拒绝阿里巴巴赴港上市，到如今把“同股不同权”写入上市制度，可谓打破“藩篱”，四年磨一剑。

香港交易所网站用“迎来了激动人心的新的时代”，来表述对新上市制度的态度。香港交易所集团行政总裁李小加直言，“今天不做什么时候做，我们不做谁做，不在香港做在哪里做？身处伟大的时代要敢于梦想，才有伟大的目光。”

李小加在接受媒体采访时表示，港交所最大的挑战是如何凝聚市场共识、以理服人。对规则的改变需要极其严肃，值得多花些时间，坚持程序正义、市场公平和投资者保护原则，要经得起时间考验。“GDP仅有2万多亿港元的香港，拥有一个近35万亿港元总市值的资本市场，保障市场的高效稳定运行，意味着要不断调整支点”。

记者梳理发现，随着腾讯、美图等新经济企业赴港上市，在香港市场逐渐出现了“互联网保险第一股”众安在线、“网络文学第一股”阅文集团、“汽车新零售第一股”易鑫集团等多个“第一”，不断刷新着市场对新经济的认知。

春江水暖鸭先知，对市场动向最敏感的是从业机构。周腾表示，从2017年提案之初，市场就进入了密集的新股发行期。自去年到现在，经过网上预披露还没上市的公司，有40余家；改革意见一经提出，香港交易所（00388）的股票价格有了明显涨幅，业界对其行情仍有预期；投行团队也把原来不接的单子，又重新翻出来看了；更有一些公司考虑从排队待审批的项目中撤回材料，考虑赴港上市。

“寸有所长尺有所短，‘同股不同权’能够保护创业者的权益，提高其在公司经营过程的话语权。但也要注重对普通投资者权益的保障，这就需要充分信息披露，让投资者通过市场行为自主选择。”针对企业如何选择上市区域，周腾认为，除了基于自身业务发展的考量外，还与投资机构有关。如果投资方中有较大比例海外机构，则会更多考量海外市场的金融服务支持。

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