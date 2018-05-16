两部门：创投企业和天使投资人将享税收优惠政策

人民网北京5月16日电（记者孙博洋） 日前，财政部、税务总局联合印发《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》（下简称《通知》）。《通知》要求，将目前在8个全面创新改革试验地区和苏州工业园区试点的创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业，按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国范围实施。

《通知》明确，天使投资个人所得税政策自2018年7月1日起执行，其他各项政策自2018年1月1日起执行；执行日期前2年内发生的投资，在执行日期后投资满2年，且符合规定条件的，可以适用上述税收政策。

据了解，《通知》所称初创科技型企业，应同时符合以下条件：在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册成立、实行查账征收的居民企业；接受投资时，从业人数不超过200人，其中具有大学本科以上学历的从业人数不低于30%；资产总额和年销售收入均不超过3000万元；接受投资时设立时间不超过5年（60个月）；接受投资时以及接受投资后2年内未在境内外证券交易所上市；接受投资当年及下一纳税年度，研发费用总额占成本费用支出的比例不低于20%。

据了解，享受《通知》规定税收政策的创业投资企业，应同时符合以下条件：在中国境内（不含港、澳、台地区）注册成立、实行查账征收的居民企业或合伙创投企业，且不属于被投资初创科技型企业的发起人；符合《创业投资企业管理暂行办法》（发展改革委等10部门令第39号）规定或者《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）关于创业投资基金的特别规定，按照上述规定完成备案且规范运作；投资后2年内，创业投资企业及其关联方持有被投资初创科技型企业的股权比例合计应低于50%。

享受《通知》规定的税收政策的天使投资个人，应同时符合以下条件：不属于被投资初创科技型企业的发起人、雇员或其亲属（包括配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹，下同），且与被投资初创科技型企业不存在劳务派遣等关系；投资后2年内，本人及其亲属持有被投资初创科技型企业股权比例合计应低于50%。

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