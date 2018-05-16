财政部：前4月全国发行地方债5213亿元

人民网北京5月16日电（记者孙博洋） 16日，财政部发布了2018年4月地方政府债券发行和债务余额情况。据财政部发布数据显示，4月份，全国发行地方政府债券3018亿元；1-4月累计，全国发行地方政府债券5213亿元。

财政部发布数据显示，2018年4月份，全国发行地方政府债券3018亿元。其中，一般债券2210亿元，专项债券808亿元；按用途划分，全部是置换债券或再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同）。

数据还显示，1-4月累计，全国发行地方政府债券5213亿元。其中，一般债券3636亿元，专项债券1577亿元；按用途划分，全部是置换债券或再融资债券。

据了解，经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准，2018年全国地方政府债务限额为209974.30亿元。其中，一般债务限额123789.22亿元，专项债务限额86185.08亿元。

财政部发布数据显示，截至2018年4月末，全国地方政府债务余额166101亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务104355亿元，专项债务61746亿元；政府债券152661亿元，非政府债券形式存量政府债务13440亿元。

财政部发布数据还显示，截至2018年4月末，地方政府债券剩余平均年限4.5年，其中一般债券4.4年、专项债券4.7年。

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