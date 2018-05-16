中国证券投资基金业协会举办首届“养老金与投资”论坛

人民网福州5月16日电（记者朱一梵吕骞）养老是事关国计民生的重大议题，党和国家高度重视养老事业发展。2018年4月2日，财政部、国家税务总局、人社部、银保监会和证监会联合发布了《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》，将福建省、上海市和苏州工业园区作为试点地区。这是我国养老金第三支柱的有益探索，标志着我国个人账户制养老金建设正式启航。为深入探讨个人养老金在中国的发展路径，提升养老金投资管理专业水平，广泛开展投资者教育，首届“养老金与投资”论坛于5月16日在福州举行。

本次论坛由中国证券投资基金业协会主办，福建省金融办、福建证监局、厦门证监局协办，汇添富基金、招商基金、兴业银行联合承办，论坛主题为“中国个人养老金：启航与展望”。福建省委常委、常务副省长张志南，中国证券监督管理委员会副主席李超，全国社会保障基金理事会副理事长王文灵，人社部基金监管局局长唐霁松，全国社会保障基金理事会证券投资部副主任陈向京，清华大学教授杨燕绥，中国人民大学教授董克用，人民银行、人社部、证监会、全国社保基金理事会等国家部委，福建省财政厅、人社厅、税务局、证监局、金融办等试点相关单位，全国各地人社厅、证监局，中国证券投资基金业协会养老金专业委员会成员代表、基金管理人、托管机构、基金销售机构、证券公司、企业年金客户等业界代表及相关媒体出席论坛。协会党委书记、会长洪磊主持论坛第一节，协会党委委员、副会长钟蓉萨主持论坛第二节、第三节。

福建省委常委、常务副省长张志南代表中共福建省委、福建省人民政府向论坛的召开表示热烈祝贺。他介绍，党的十八大以来，习近平总书记亲自擘画了“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建建设蓝图，为福建发展指明了方向。习近平总书记多次强调“金融是现代经济的核心”，福建省认真贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要战略思想，深刻认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用。今年4月，财政部、税务总局、人社部、中国银保监会、证监会明确将福建全省纳入全国个人税收递延型商业养老保险试点。福建要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，精心组织试点工作，全面加强对养老保障体系第三支柱建设的探索，推动建立完善的社会养老保障体系。福建将鼓励城乡居民将家庭短期理财需求转化为以养老为目的的长期投资需求，通过专业投资工具，投资于实体经济中最有价值和发展潜力的基础资产，分享经济发展成果，推动经济社会持续健康协调发展。张志南副省长表示，希望中国证监会、人社部、全国社保基金理事会、中国证券投资基金业协会等国家有关单位和机构，加强对福建省试点工作的指导支持，希望各金融机构主动融入，踊跃对接，强化合规经营，加强风险管理，积极参与福建省试点工作。

中国证监会副主席李超表示，大力发展第三支柱个人养老金是贯彻落实党的十九大精神、构建多层次社会保障体系的重要举措，也是深入贯彻中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，推动金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的重要举措。他指出，个税递延商业养老保险政策试点在立足国情的同时，有效吸收了境外第三支柱建设的成功经验，前瞻性、包容性较强。一是设立个人养老账户，保障税收优惠给到个人；二是实行递延纳税，引导个人长期投资；三是尊重个人投资选择权，在保险产品先期开展一年试点的同时，坚持账户多元化金融投资的方向，鼓励各类金融机构通过市场化竞争提供差异化的养老金投资服务。在服务第三支柱个人养老金方面，一方面，公募基金行业二十年的规范运作与专业实践，具有丰富的产品线和“组合投资、独立托管、公开披露、严格监管”的制度优势，能够较好地满足个人养老金安全、专业、稳健投资的要求；另一方面，近年来，证监会针对性地强化了相关制度供给，2016年推出基金中基金(FOF)，提升为养老金服务的资产配置能力，近期即将推出养老目标基金，为处于不同生命周期和具有不同风险收益偏好的投资者提供差异化的养老金产品。下一步，证监会将配合相关部委，抓紧制定配套业务规则，明确公募产品参与标准，做好个人养老账户设计、产品储备、信息平台建设等工作。

全国社保基金理事会副理事长王文灵发表了《构建新时代养老金投资健康发展的良好生态环境》的主题演讲，他表示，在养老金改革处于关键时点的今天，如何从更长远、更系统、更契合养老金投资实际、更符合养老金管理规律的角度构建养老金投资健康发展的良好生态环境尤为重要。他指出，构建新时代养老金投资健康发展的生态需要良好的政策环境，成熟理性的养老金投资机构、持续完善的市场环境以及包容、宽松的社会舆论环境。面对当前深刻多变的国内外环境，养老金投资机构将面临严峻的考验和空前的机遇，王文灵副理事长建议养老金投资管理机构需要尽快做好两件事情，一是迅速提升养老金产品的设计能力，实现养老金投资需求与新的投资机遇有机结合；二是尽快规范投资者行为，使养老金的投资过程清晰、透明。

人社部基金监管局局长唐霁松表示，建立高效透明的养老保障第三支柱，与第一、二支柱形成有效互补，应做到三个“必须”。第一，必须加速推进多层次养老保险体系建设。第二，必须加强养老保险基金投资的监管。第三，必须不断完善和丰富养老保险三支柱的内容，他认为，第三支柱宜采用账户式管理模式，采取以信托管理模式为主的运作模式，投资范围和投资产品是需要重点研究的问题。增加产品的丰富性和不同类型机构的参与度，可以提高市场竞争力，降低管理成本。推动第三支柱既要充分了解和借鉴国外的成功经验，也要考虑和适应中国的具体国情，既要调动和发挥市场机构的参与热情，也要兼顾不同金融行业的特点，打通银行、证券、基金、保险等业态的通道，统筹规划，用统一的政策来引导，用统一的标志来辨识参与机构和产品，用统一的平台来便利民众，从而使目前拥有巨大潜能的个人沉淀资产更多地投向自身的养老储备。

全国社保基金理事会证券投资部副主任陈向京表示，个人养老金是长期资金，其所面临的风险并不是不能承受短期波动，而是长期购买力的丧失。因此，个人养老金需要立足长期，适当提高权益配置比例，获取较高收益。同时，通过其它相关性较低的资产类别分散投资，平滑权益资产波动。展望未来，她建议一是大力发展FOF，FOF是实现多元配置的较好载体。二是加强投资者教育，引导投资者长期投资和多元配置理念。三是拓展投资范围，为养老金提供更为丰富投资工具。清华大学杨燕绥教授发表了题为《打造个人养老金合格计划：一次巨大的社会进步》的主题演讲，她指出，推动第三支柱个人养老金落地首先要打造统一的账户信息平台，要创新发展信托型的养老金融产品，并建立规范透明的监管机制。

本届会议承办单位负责人兴业银行副行长陈锦光、汇添富基金董事长李文、招商基金常务副总经理钟文岳发表了主题演讲。协会养老金专业委员会成员单位和相关市场机构的代表：南方基金总经理杨小松、广发基金总经理林传辉、东方证券资管总经理任莉、泓德基金总经理王德晓、招商银行财富管理部副总经理王洪栋、大成基金副总经理姚余栋、泰康资产副总经理金志刚、中欧基金副总经理许欣、海通证券首席经济学家姜超，围绕“中国宏观经济下的个人养老金发展”、“个人养老金的资产配置与投资策略”、“个人养老金的产品选择与服务”进行了专题研讨。

协会总结时指出，养老金制度既是社会稳定的安全阀，也是经济增长的助推器。基金行业当以账户制为载体，坚持投资人利益优先原则，充分尊重个人对养老账户的支配权，突出普适性、自主性和效率优先特征，通过激励相容实现各方自主参与，公平竞争。协会正在积极配合发改委、人社部、财政部、证监会等政府部门研究推进第三支柱政策落地，在未来的制度设计中，让我们的所有规则更加精细化、更加立体、更加符合老百姓的需求。

众人拾柴火焰高，我们希望基金行业同社会各界共同努力建好第三支柱，实现“老有所养”中国梦。

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