开放合作 蛋糕越做越大（聚焦高质量发展）

制图：沈亦伶

16日，国家发改委举行定时定主题新闻发布会，国家发改委新闻发言人孟玮发布宏观经济运行情况，并就重点领域改革、对外开放、降成本以及多项建设规划等热点问题回答提问。

一带一路开放合作取得新成果

从去年5月14日至今，举世瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛已过周年。一年来，“一带一路”建设取得了积极成效。孟玮表示，论坛落地的成果可以用5个方面的数据来说明。

一是政策和规划对接不断强化。中国已与88个国家和国际组织签署了103份共建“一带一路”倡议合作文件。去年国际合作高峰论坛一共形成了279项成果清单，目前已经有255项转为常态化工作，有24项工作正在有序推进。

二是雅万高铁、瓜达尔港、中俄原油管道复线等一批重大项目取得早期收获，21世纪数字丝绸之路建设有序推进。中欧班列累计开行已突破8000列，通达欧洲14个国家和42个城市。

三是贸易与产能投资合作不断深化。中国与“一带一路”沿线国家货物贸易累计超过5万亿美元，对外直接投资超过700亿美元。在沿线国家建设75个境外经贸合作区，累计投资270多亿美元，为当地创造了20多万个就业岗位。

四是金融服务领域合作得到加强。丝路基金已签约19个项目，承诺投资70亿美元，支持项目涉及总金额达到800亿美元。国家开发银行、中国进出口银行、各商业银行支持“一带一路”建设的力度在不断加大。

五是人文交流逐步扩大。“一带一路”绿色发展国际联盟倡议同60多个国家签订了文化合作协定，“一带一路”框架下，双向旅游交流的规模超过了2500万人次。

有声音认为，中国主导的“一带一路”项目建设前期信息和运作不够透明。“根据我们掌握的情况，目前已有不少西方跨国公司参与其中。”发言人表示，共建“一带一路”倡议是一个开放、包容的国际合作平台，中国始终秉持着共商、共建、共享的原则，坚持以企业为主体和市场化运作，中国欢迎世界各国参与“一带一路”共建。

发言人强调，“一带一路”共建的项目主要是商业项目，是企业的市场行为，采取何种运作模式、如何公布项目前期信息，是由项目业主单位来决定的，并不取决于中国政府，但是政府会建议企业尽可能公布项目前期信息，同时，也会向社会及时公布所获知的有关项目信息。

“中国倡导的共建‘一带一路’倡议，不搞封闭排他的小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。”发言人说，共建“一带一路”的市场很大，足以容得下各国符合条件的企业参与其中，共同把蛋糕做得更大，使全世界人民共同受益。

电价、物流成本持续下降，降成本多点发力

今年《政府工作报告》提出“一般工商业电价平均降低10%”的任务目标，发言人表示，今年国家发改委已经推出两批降电价措施，累积降幅约为7%。

“近日发改委将正式印发文件，结合增值税税率降低1个百分点，对电网企业实施留抵退税政策，再次降低一般工商业电价，涉及降价金额约216亿元，可降低一般工商业电价每千瓦时2.16分。”发言人介绍，此项降价措施自5月1日起执行。

此前推出的第一批措施已经从4月1日开始执行，涉及降价金额430亿元，可降低一般工商业电价每千瓦时4.3分。绝大多数价格主管部门已印发落实文件，电网企业也按规定严格执行。

不仅电价一降再降，物流成本也进入持续下降通道。2017年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，2018年一季度进一步降至14.5%。

虽然从2012年至2017年实现“五连降”，但我国物流总费用仍高于主要发达国家8%—9%和新兴经济体11%—13%的水平。这既与我国产业结构和人口、产业空间布局有一定关系，也反映出我国物流“成本高、效率低”问题仍然比较突出。

针对问题，国家发改委重点开展了两方面工作。一方面，进一步降低物流企业经营成本，针对物流领域“简政、减税、降费”问题，研究提出一批新的政策措施，比如降低交通运输业增值税率、扩大物流企业仓储用地税收优惠范围等政策，5月1日起交通运输业增值税率已降至10%；另一方面积极开展物流创新试点示范，以现代物流创新发展城市试点、示范物流园区、国家智能化仓储物流示范基地、骨干物流信息平台试点等工作，推动现代物流业在重点地区和重点领域创新突破、率先发展。

科学创新、防范风险等成为雄安新区、高铁站周边区域、主题公园等建设规划关键词

如何建设高铁站周边区域，雄安新区规划有何特点，粤港澳大湾区规划进展如何，主题公园建设如何避免同质化？发布会上，发言人回应了多个关于开发建设的问题，科学创新、有序建设、防范风险等成为各项规划的关键词。

“高铁很近、车站很远”“车站很新、服务跟不上”“占地不少、利用率不高”……一些地方老百姓反映高铁的周边区域开发建设过程中存在离城区太远、配套不完善、定位偏高等问题。针对这些问题，发言人用“引导”“规范”“集约”“融合”4个词，概括国家发改委近日印发的《关于推进高铁站周边区域合理开发建设的指导意见》提出的应对措施，就是要坚持规划引领，规范高铁车站选址和规模，树立和贯彻节约集约用地理念，促进站城一体融合发展。

关于“千年大计”雄安新区的建设，发言人表示，与别的区域或城市规划比起来，《雄安新区规划纲要》有3个突出特点。一是科学构建城市空间布局，改变单中心“摊大饼”式的发展模式，实行组团式发展，各组团之间既相对集中、特色鲜明，又紧密联系、功能互补，使生产、生活、教育、医疗等有机衔接，实现创业就业与居住功能均衡；二是着力避免“千城一面”，新区将严格控制建筑高度，不会到处是水泥森林和玻璃幕墙，坚持中西合璧、古今交融、以中为主，依托白洋淀清新优美的生态环境，塑造中华风范、淀泊风光、创新风尚的城市风貌；三是促进产业优化发展，从一开始就高起点布局高端高新产业，严格产业准入标准，限制承接和布局一般性制造业、中低端第三产业。

针对近期较热的主题公园同质化建设问题，国家发改委会同有关部门专门出台了《关于规范主题公园建设发展的指导意见》，强调建设主题公园要进一步加强科学论证、合理规划。各地要根据经济社会发展情况、区域人口规模、城市化程度和旅游市场条件等因素，严格科学论证，统筹研究本区域主题公园项目的数量和布局，严格控制新建、扩建特大型主题公园。此外，还要严控建设中出现房地产化倾向的问题，严格用地管理，严守生态红线，严格核准程序，防范地方债务、社会、金融等风险。

此外，粤港澳大湾区规划纲要也正在制定中，“一国两制”框架下、粤港澳三地首次合作共建共管的大型跨境交通基础设施港珠澳大桥目前各项工程建设进展顺利。大桥主体工程今年2月完成交工验收，珠海连接线工程2017年底完成交工验收，珠海口岸建设工程已经全面完成，目前正在查验设备安装调试。

《 人民日报 》（ 2018年05月17日 10 版）

(责编：冯粒、袁勃)