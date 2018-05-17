4月发行各类债券3.6万亿元

本报北京5月16日电 （记者王观）中国人民银行16日发布的4月金融市场运行情况显示，4月，债券市场共发行各类债券3.6万亿元。其中，国债发行3251亿元，地方政府债券发行3018亿元，金融债券发行5669亿元，公司信用类债券发行8200亿元，资产支持证券发行1466亿元，同业存单发行1.4万亿元。
货币市场方面，4月，银行间货币市场成交共计57.9万亿元，同比增长16.9%，环比减少22.04%。其中，质押式回购成交48.6万亿元，同比增长16.5%；买断式回购成交0.9 万亿元，同比下降49.41%；同业拆借成交8.4万亿元，同比增长38.97%。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】