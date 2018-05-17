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创业和天使投资税收优惠政策全国推开

2018年05月17日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月16日电  （记者李丽辉、吴秋余）财政部、税务总局近日发出通知，将目前在8个全面创新改革试验地区和苏州工业园区试点的创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业，按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国范围实施。

　　《通知》明确，天使投资个人所得税政策自2018年7月1日起执行，其他各项政策自2018年1月1日起执行；执行日期前2年内发生的投资，在执行日期后投资满2年，且符合规定条件的，可以适用上述税收政策。

　　财政部税政司有关负责人表示，上述税收优惠政策推广至全国实施，将在更大范围内进一步助力创业投资和天使投资健康发展，对深入实施创新驱动发展战略、鼓励大众创业万众创新发挥积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2018年05月17日 10 版）
(责编：冯粒、袁勃)
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