创业和天使投资税收优惠政策全国推开

本报北京5月16日电 （记者李丽辉、吴秋余）财政部、税务总局近日发出通知，将目前在8个全面创新改革试验地区和苏州工业园区试点的创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业，按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国范围实施。
《通知》明确，天使投资个人所得税政策自2018年7月1日起执行，其他各项政策自2018年1月1日起执行；执行日期前2年内发生的投资，在执行日期后投资满2年，且符合规定条件的，可以适用上述税收政策。
财政部税政司有关负责人表示，上述税收优惠政策推广至全国实施，将在更大范围内进一步助力创业投资和天使投资健康发展，对深入实施创新驱动发展战略、鼓励大众创业万众创新发挥积极作用。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】