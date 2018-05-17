甘肃清理154亿财政存量资金

本报兰州5月16日电 （记者付文）记者日前从甘肃省政府获悉：当地密切关注预算执行情况，采取提前下达、预拨分配等措施，加快预算支出进度，确保扶贫、生态、民生实事等重点领域资金按时拨付到位。近5年，全省会议费、培训费支出年均下降6.3%，三公经费年均下降18.5%；2014至2017年，全省共收回各类存量资金154亿元，可统筹安排的全部用于扶贫、教育、科技等方面。

据介绍，甘肃大力清理盘活财政存量资金，结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回；部门2017年结转资金中，工作经费和业务费截至目前仍未形成支出的以及偏离绩效目标的项目资金全部交回同级财政；省级2017年及以前年度下达市县的资金中，尚未分配到具体部门、具体项目的，一律上交省级财政；预拨清算后的结余资金，全部据实上交省级财政；财政存量资金规模较大的部门，相应压减下年度预算安排；预计当年难以支出的预算资金，及时调整用于其他亟待支持的领域，减少新增财政存量资金。

《 人民日报 》（ 2018年05月17日 10 版）

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