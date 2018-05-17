优化营商环境 青岛按下“快进键”

这是无人机拍摄的青岛市区一角（5月2日摄）。

新华社记者 郭绪雷摄

图为山东省政府法制办主任、山东省仲裁发展促进会会长孟富强（左）为国际仲裁中心（山东）揭牌。

王海滨摄（人民视觉)

在青岛，一份满载青岛优化营商环境诚意的调查问卷，在近三个月的时间里，伴随着真抓实干、清新扑面的系列走访调研，来到了每一个在这座城市投资的外商企业驻地。

“要注意加强对外资企业走访和平时的沟通交流，有什么困难问题及时帮助协调解决。”这是青岛市市长孟凡利在看了一篇有关优化外资营商环境的新闻报道后做出的指示。随即，青岛市商务局在全市范围内开展了“营商环境大走访”活动，结合走访活动对外商投资企业开展问卷调查，最终收回6635份有效问卷。

坚持问题导向、需求导向，立足于发现问题、解决问题，察实情、出实招，青岛为优化营商环境迈出坚定的步伐。

建档立卡找问题

“夏季是用能高峰期，我们最近一直担心天然气供应不足，恰巧就收到这样一份调查问卷，而且反映之后马上就帮我们协调解决了，真是一场‘及时雨’。”辉门东西（青岛）活塞有限公司负责人宋瑞聪表示，这次的调查问卷与以往不同，设计得非常细致，非常贴近外资企业的实际需求。

经青岛西海岸新区城管局协调，燃气公司表示将会全力保障企业正常供气，如遇管网计划性维修、改造暂停供气的情况，将提前48小时书面通知。

“真找问题”“找真问题”是此次调研的重点。

翻开2018年青岛市外商投资企业“营商环境大走访”调查问卷，30道选择题涵盖了市场环境、经营成本、人力资源供应、技术创新、产业配套、支持政策等诸多方面，有助于全面摸清外资企业实际遇到的问题。

问卷收集上来后，青岛市商务局组织专业人员进行了汇总分析。分析结果发现，外资企业的外籍人员对青岛生活环境、市场环境、人文环境、口岸环境、物流配送等满意度较高。

同时，调查问卷发现了一些实实在在的问题。如技术工人、外语人员供应等人力资源因素存在供给缺口，2017年用工成本增加、原材料价格大幅上涨成为企业运营成本增加的主要影响因素。

对于发现的问题，青岛建立起走访工作台账，对外商投资企业反映的生产经营中遇到的税费负担、融资需求、用工成本、水电气供应、行政许可、证照申办、就医入学等方面困难和问题，明确责任单位、责任人，限期解决，并要求及时通报办理情况。

如此一来，调查问卷不再是一时一地的互动，而是形成了长效机制。青岛给每个外商投资企业建立“户籍”，并确定服务专员，通过建档立卡实现对外商投资企业的精准服务。

落实反馈促解决

5月15日下午，青岛市副市长刘建军带着一份“特殊工时用工制度”的文件来到了位于青岛经济技术开发区的金世博公司，向公司负责人进行了相关政策解读。

金世博是来自德国的磨具磨料生产企业。在了解到企业存在着订单量不稳定造成劳动力成本过高的问题之后，青岛开发区商务局的工作人员第一时间上门走访，并协调相关部门，拿出了切实解决问题的办法。

在了解外资企业所需后，切切实实为它们解决问题、付诸行动，是对于优化营商环境这道命题的最佳解答。

“我终于可以办理中国信用卡了，以后出行就更方便了。”希杰富乐味公司负责人李相万在青岛工作多年，一直苦于无法办理信用卡，每次出行都要带着大额现金。如今，青岛一家银行突破外籍人员办理信用卡限制，率先开发出外籍人员办理信用卡业务，解决了李相万的难题。

青岛海泰新光科技股份日前遇到售后难题。该公司产品主要出口欧美，产品出口使用后，被视为旧机电，不能回国内维修，给企业和国外客户带来不便。

为此，青岛崂山区商务局协调大港海关为青岛海泰新光股份有限公司解决了出口货物无法进行售后返修的问题。

此外，由日本三美集团投资的青岛三美电子有限公司有意新增自动化设备生产线，进一步扩大经营规模，但受行业特点和生产模式影响，用工需求波动较大，公司最近正苦于用工缺口一直得不到解决。

为此，三美电子所在的青岛西海岸出口加工区专门成立了劳务派遣公司，重点支持三美电子。今后青岛还将探索与贵州安顺、甘肃陇南、山东菏泽等对口帮扶地建立稳定的劳务派遣渠道，既保证重点企业用工需求，又解决贫困地区劳务输出问题。

通过此次大走访，青岛已累计为外资企业解决问题294个，促进41家企业增资6.5亿美元。

同时，青岛建立了结果反馈机制，面向全部外资企业进行走访活动满意度调查，做到事事有落实、件件有回复、办结有评价。

优化服务再提升

优化营商环境，优化服务是落脚点。

《青岛市“营商环境提升年”活动工作方案》日前发布，聚焦于进一步优化外资企业服务环境。方案明确要创新建设涵盖市、各区（市）、街道（镇）及经济园区、外资企业4个层级的四级联动服务体系，探索建立“四级”企业联系点6449个，把服务触角延伸至外商投资企业身边。

与之伴随的是更加细致入微的服务内容。青岛率先建立“重点外商投资企业服务大使制度”，为每个重点外商投资企业提供“一对一”大使服务。这一创新制度卓有成效，目前已协助解决了固恩治工程、安普泰科、曼福、华润燃气、丽可医疗器械、京信电子等263家外资企业的300多个问题。

此外，青岛还多措并举，深化外商投资体制改革。

一方面，青岛全面落实“准入前国民待遇+负面清单管理”模式，加快推进“多证合一”，按照商务部要求，青岛将于年内实现外商投资企业商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”受理。另一方面，青岛做好外商投资审批和备案工作，严格甄别审批和备案事项，严格执行负面清单审批管理制度，推动进一步下放外商投资企业审批权限，按照“双随机，一公开”的原则，加强外商投资事中事后监管。

今后，青岛还将探索建立外资企业投诉协调处理机制，跟踪解决外资企业生产经营中遇到的难题，研究制定青岛市优化营商环境的政策措施，探索以政府购买服务方式为外商投资企业提供免费代办证照、家政服务人员培训等服务。

连年被世界银行评为中国投资环境“金牌城市”的青岛，在推进营商环境持续优化工作上，永远在路上。

图片说明：随着青岛涉外国际贸易和投资争端日渐增多，市场主体对解决国际争议的需求日益强烈。2017年11月3日，山东仲裁发展暨“崂山论剑”高端论坛在青岛举行，同时进行了国际仲裁中心（山东）揭牌仪式。

此次论坛旨在交流共享国内外仲裁理论研究成果，帮助仲裁机构吸收借鉴先进仲裁理念，探索制度创新，进一步完善国际贸易争端解决机制，为中国企业参与“一带一路”建设营造更为优质、高效、便利的仲裁法律环境。

(责编：冯粒、袁勃)