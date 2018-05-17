原标题：2017年规模以上企业平均工资增长7.3% 哪一行最高？

国家统计局发布2017年规模以上企业分岗位年平均工资情况显示—— 信息技术产业平均工资较高

2017年，东部地区全部规模以上企业就业人员年平均工资为67558元，比2016年增长7.4%，也是平均工资最高的区域

信息技术产业较快发展以及科研水平的不断提高，为这一行业工资水平提供了有力支撑

5月16日，国家统计局发布了2017年规模以上企业就业人员分岗位年平均工资情况。根据对一套表联网直报平台16个行业门类约98.3万家规模以上企业法人单位调查显示，2017年全部规模以上企业就业人员年平均工资为61578元，比2016年增长7.3%。

从区域间差异看，2017年东部地区全部规模以上企业就业人员年平均工资为67558元，比2016年增长7.4%，也是平均工资最高的区域。在中部、西部和东北三个地区中，西部地区全部规模以上企业就业人员年平均工资为56155元，高于东北地区的54028元，也高于中部地区的50760元。

西部地区的平均工资高于中部，一方面是由于西部地区劳动力大量向东部和中部地区转移，导致当地劳动供给相对短缺，影响了基本工资水平；另一方面，为进一步留住人才，近年来西部地区人才的待遇和保障水平有所提高，特别是基层和艰苦边远地区的津贴政策也在不断完善。

值得注意的是，2017年西部地区全部规模以上企业就业人员年平均工资与东部地区相比少了11403元。这一差距与2016年相比扩大了1504元。这也说明尽管西部地区经济保持了较高增速，但东西部地区发展的差距仍然比较大。

2017年，东北地区规模以上企业就业人员年平均工资为54028元，比2016年增长8.3%，这一增速水平明显快于其他地区，也快于全国平均增速。2017年，东北地区全部规模以上企业就业人员年平均工资与东部地区相比少了7550元，这一差距与2016年基本持平。

近年来，东北地区人才外流现象备受社会各界关注。为了打破人才外流的困局，东北三省在人才培养引进等方面都出台了一系列政策举措。东北地区平均工资水平增速加快，对于更好地引进人才、留住人才具有重要意义。

从各岗位区域间差异看，五类岗位平均工资最高的区域均在东部，平均工资分别为153167元、95744元、65114元、55734元和52790元。社会生产服务和生活服务人员岗位平均工资最低的区域为东北地区，平均工资39872元；其他四类岗位平均工资最低的区域均为中部，分别为中层及以上管理人员95044元、专业技术人员61999元、办事人员和有关人员46034元、生产制造及有关人员45987元。五类岗位平均工资在四大区域内最高与最低之比分别为1.61、1.54、1.41、1.40以及1.15。

专家认为，信息技术产业较快发展以及科研水平不断提高，为这一行业工资水平提供了有力支撑。其工资水平较高也说明当前这一领域的人才供给相对短缺，对高水平人才资源的争夺更加激烈。

2017年，采矿业的就业人员年平均工资为65337元，同比增长13.7%，增速在各行业中排名第一。这与2017年供给侧结构性改革持续推进、采矿业行情有所好转、行业效益有所回升密切相关。

从各岗位企业类型之间差异看，中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员四类岗位平均工资最高的企业类型均为外商投资企业，平均工资分别为263711元、135290元、96665元和75364元。生产制造及有关人员平均工资最高的是国有企业。（记者 林火灿）

(责编：仝宗莉、赵爽)