原标题：数字经济对GDP的贡献率为55% 构建数字经济恰逢其时

日前，机器人企业安川都林在河北香河机器人小镇投产运营。图为产品测试线现场。王晓桐摄

数字经济成为带动增长核心动力

中国的数字经济发展引来了全世界关注的目光。印尼通讯和信息技术部部长鲁迪安达拉日前表示，中国在数字经济领域的亮眼表现举世瞩目，希望加强与中国数字经济领域的合作。

“数字经济已成为近年来带动经济增长的核心动力，2017年我国数字经济对GDP的贡献率为55%，接近甚至超越了某些发达国家水平。”中国信息通信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛表示，根据中国信息通信研究院测算，2017年我国数字经济总量达到27.2万亿元，同比名义增长20.3%，占GDP比重达到32.9%。随着信息化发展环境的全面推进，我国数字经济发展“水涨船高”。

夯实基础绘蓝图

“以互联网为核心的信息技术已深度渗透到现有的经济体系中，建设‘数字中国’，构建数字经济恰逢其时。”中科院院士、北京理工大学副校长梅宏如是说。

当前，我国数字经济蓬勃发展的动力之一是积极的政策引导。鲁春丛表示，从《国家信息化发展战略纲要》到《“十三五”国家信息化规划》，再到网络提速降费、大数据、分享经济、工业互联网、信息消费等一系列重大政策的推进实施，各地对数字经济支持力度不断加大。

另一动力是基础设施和网络支撑能力大幅跃升。一方面，宽带网络普及持续推进，网络提速效果显著。2017年，三家基础电信企业固定宽带接入用户数达34854万户，全年净增5133万户；4G用户总数达到9.97亿户，全年净增2.27亿户。另一方面，电信普遍服务深入推进。网络扶贫网络覆盖工程成效明显，2017年完成3.2万个行政村通光纤的任务部署，全国农村宽带用户达9377万户，同比增长25.8%。

新一代信息网络技术成为新的土壤，5G研发和测试工作快速推进，第三阶段试验第一批规范发布，正在推动形成全球统一5G标准。IPv6全面演进升级提速，加快构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网。截至2017年12月份，我国IPv6地址数量为23430块/32,年增长10.6%。中国移动董事长尚冰表示，新一代信息基础设施将继续夯实数字中国的网络基础。

技术突破“换道超车”

“人工智能技术在中国的发展，既有资本和政策的强力支持，也有产业升级提供的丰富场景，这些都为人工智能技术的发展提供了强劲动力，我们要努力在人工智能技术的全球竞争中把握自主权，让中国在技术上掌握核心竞争力。”旷视科技创始人印奇表示。

在信息技术领域，基础技术、通用技术不断取得突破，搭载“中国芯”的“神威·太湖之光”在全球超级计算机500强中位列榜首；前沿技术、颠覆性技术加快发展，“墨子号”量子卫星成功实现预定科学目标，量子保密通信“京沪干线”顺利贯通。2017年，我国创新指数在全球排名上升到第22位，是唯一进入前25名的中等收入国家，跻身全球创新领导者行列。

“我们用了不到20年时间，成功构建了安全可控的北斗卫星导航系统，北斗背后是一套信息技术体系，网信领域的单项技术产品或服务往往不成气候，只有当技术、标准、产品等彼此互为支撑，形成信息技术体系，才能生存和发展。”中国工程院院士倪光南告诉经济日报记者。

云计算、大数据、人工智能等新技术的飞速发展，以及与传统产业深入融合，为数字经济发展站上创新高地“换道超车”提供了新的机遇。金山办公软件首席技术官章庆元表示，人工智能已经在各种场景中落地，并且极大地提升了传统业务的效率。

中国联通大数据公司总经理赵越则认为，“大数据已经成为国家战略，在国民经济发展中发挥的作用越来越大。”根据有关机构测算，2017年我国大数据核心产业规模为234亿元，同比增长39%。大数据应用正在从互联网、电信、金融、交通、医疗等领域向传统领域拓展。我国大型互联网企业在海量数据采集、存储和处理等方面的能力跻身国际前列。

不过，随着新技术的发展，安全问题也随之产生。在日前举行的C3安全峰会上，亚信安全技术团队演示了一场惊心动魄的“智能网联汽车劫持”，通过“黑”入汽车的信息娱乐系统，更改导航线路并勒索车主。亚信安全通用企业事业部副总经理刘政平坦言，在新的数字经济发展浪潮中，产业链上的各方都要有安全意识，不能忽视新技术背后的网络安全问题。

新面孔酝酿新动力

5月11日，直播平台虎牙在美国纽约证券交易所挂牌上市成为焦点。直播行业正是数字经济这几年被人关注的“风口”之一，同移动支付、共享经济、区块链等一样，它们成为独特的“中国经验”和“中国模式”。从“Copy To China（中国模仿）”到“Kaobei From China（效法中国）”，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，成为我国数字经济持续发展的动力源泉。

以共享经济为例，国家发改委高技术司司长任志武表示，共享经济已成为中国创新发展的一张亮丽名片，对推动供给侧结构性改革、促进经济转型发展具有重要作用。不过，国家信息中心首席信息师张新红认为，“新面孔”对监管提出了新的考题。我国对数字经济的治理还需继续坚守三大原则：鼓励创新、包容审慎；多方参与、协同治理；线性思维、弹性平衡。

此外，“新面孔”也为中国企业将数字经济成功与世界共享提供了越来越多的可能性。英国国际贸易部日前就与腾讯在伦敦发布了一系列合作计划，将充分结合双方优势，推动全球数字文创产业发展。

“中国经验”和“中国模式”正在全球“生根开花”。我国倡导发起了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》《“一带一路”数字经济国际合作倡议》。目前，我国网信企业积极参与了170多个国家信息基础设施建设，并为“一带一路”相关30多个国家和地区提供空间信息服务。（记者 陈静）

(责编：仝宗莉、赵爽)