原标题：社会物流成本进入下降通道 发改委将出新策进一步降物流成本

记者16日从国家发改委新闻发布会上获悉，近年来，我国社会物流成本水平进入下降通道，但仍高于主要发达国家和新兴经济体的水平。未来，发改委将进一步推进一批新的简政减税降费措施，进一步降低物流费用成本。

发改委新闻发言人孟玮表示，近年来，我国社会物流成本水平进入下降通道。2017年，社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，实现“五连降”，2018年一季度进一步降至14.5%，但仍高于主要发达国家8%至9%和新兴经济体11%至13%的水平。这既与我国产业结构和人口、产业空间布局有一定关系，也反映出我国物流“成本高、效率低”问题仍然比较突出。

针对这些情况，孟玮表示，发改委一方面针对物流领域“简政、减税、降费”问题，研究提出一批新的政策措施，进一步推动降低物流企业经营成本。其中，降低交通运输业增值税率、扩大物流企业仓储用地税收优惠范围等政策已写入今年的政府工作报告，5月1日起交通运输业增值税率已降至10%。目前，发改委正在协调推动其他政策措施的出台，为物流业降本增效和创新发展创造更好条件。

另一方面，发改委积极开展了现代物流创新发展城市试点、示范物流园区、国家智能化仓储物流示范基地、骨干物流信息平台试点等工作，推动现代物流业在重点地区和重点领域创新突破、率先发展。

日前，发改委、工信部等部委发文推进2018年降成本重点工作。根据文件内容，2018年发改委等部门将重点组织落实9个方面30项相关降成本工作。其中，物流成本成为降成本中的重点。

发改委表示，近两年来降低实体经济企业成本工作取得成效，在未来的降成本工作中，将更加注重中长期目标确立和长效机制建设，把降成本与产业转型升级、提升持续发展能力结合起来，以提高实体经济供给体系质量为重点，持续增强经济质量优势。

发改委将进一步通过推进《收费公路管理条例》修订，深化收费公路制度改革。进一步规范公路治超执法，稳步扩大高速公路分时段差异化收费试点。通过多种途径优化运输方式、支持重要节点物流基础设施建设等提高物流行业运营效率，降低成本。

孟玮表示，下一步，发改委将会同有关部门抓紧再推出一批新的简政减税降费措施，进一步推进物流成本的降低。（记者 李志勇 实习生 陈佳雯）

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