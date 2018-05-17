原标题：公积金新规： 既要为企业减负也要扩大受惠面

据报道，住建部、财政部、人民银行日前联合印发《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》，通知明确，各地区2016年出台的阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策到期后，继续延长执行期至2020年4月30日。各地区要对政策实施效果进行评估，并可结合当地实际进一步降低企业住房公积金缴存比例。

对此，不少网民表示，改进住房公积金缴存机制有利于进一步降低企业负担，巩固降成本成果。但同时也要进一步扩大公积金的受惠面，让更多人受益。

长期以来，不同行业、企业的公积金缴存比例存在巨大差异。对于公积金缴存比例过高的城市，企业负担相对较重。对此，网民“夏磊”认为，此次三部门的政策是进一步降低企业成本、巩固降成本成果的体现。

网民“旭东”表示，公积金改革必须肩负“薪使命”，贵在维系“薪公平”，让公积金真正实现“实至名归”。“公”字当头，必须维系公平、公正、公信等“公品质”；“金”字收尾，必须让这部分资金“活起来”，包括从部分“沉睡”状态到更大限度的激活状态，在“公平与效率”以及“支付与使用”上更加灵活；“积”字居中，必须具备“积功能”——涉及财富的积累、资金的积蓄以及制度改革的“积思广益”。

网民“夏磊”还表示，公积金制度有两个原则，即公平性、普惠性。限定缴存上限、保证缴存下限，不仅能让尽可能多的企业参与其中，又能让企业根据自身条件，选择适合自己的缴存比例。此外，将企业公积金缴存比例阶段性降低政策延长到2020年，也留下了阶段性制度弹性。

此外，也有网民表示，住房公积金制度要进一步扩大受惠面、支持租赁住房、平衡利益分配、加强互助保障，要更加体现公平性、互助性、普惠性。（记者 赵东东 整理）

(责编：杨曦、赵爽)