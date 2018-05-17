原标题：土地市场低位徘徊 一二线城市流标数量激增

土地市场低位徘徊 一二线城市流标数量激增

随着楼市调控政策延续，各地普遍加码的限制性政策让土地市场进一步回归理性。一二线城市土地市场低位徘徊，流标成为普遍现象。

资料图：楼市。孙睿 摄

中原地产研究中心发布的最新统计数据显示，2018年以来，一线城市共有8宗土地出现流标，为近年来少有的流标数量高峰，其中有6宗在北京，合计经营性土地流标数量同比上涨166%。从土地流标面积来看，同比上涨幅度达700%。

从二线城市数据看，今年以来，合计流标经营性土地68宗，流标规划建筑面积达796.66万平方米，相比2017年同期的521.76万平方米上涨了53%。

“随着楼市调控的深入，土地市场流标现象逐渐增多。”中原地产首席分析师张大伟认为，土地流标的原因是多方面的，“首先，流标土地大多配建复杂且非热门地块。以北京流标的住宅土地为例，地块处于远郊区，而且地块有多重属性，导致房地产企业拿地意愿不强烈”。

其次，房企资金压力逐渐出现，从2016年9月底开始，全国一二线城市严格调控。“这种情况下，房企资金压力越来越大，叠加融资渠道受限等原因，虽然整体销售依然处于高位，但再拿地的资金压力逐渐增加，企业对非优质地块的积极性降低。”张大伟说。

整体来看，2018年楼市将继续严格调控，未来房地产市场走势将出现分化。不仅如此，目前房地产市场租售并举、共有产权、限售等房地产长效机制已经逐渐落地，更清晰的配套机制在加快制定。

张大伟说，“这些政策的核心是‘房住不炒’，房地产市场回归平稳。回顾目前各地的房地产政策，限购与限售全面升级。这些因素最终将导致房企资金链紧绷，预计流标土地数量和范围有可能在2018年下半年继续扩大。”

近日，华创证券发布的房地产行业研报称，受4月份一二线土地供需紧张结构性因素影响，全年土地供给逐步增多，土地市场供需关系改善趋势不变，土地价格也将进一步回归理性。

据悉，土地供应方面，4月份全国受监测的100个城市各类型土地合计供应8981万平方米，住宅类供地建面3451万平方米，同比增长24%。其中，住宅用地供应量约占总土地供应量的38.43%。

华创证券相关分析师指出，纯住宅地目前库存维持低位，土地补库存需求依然较大。从数据来看，4月份住宅类成交楼面均价同比上升6%，溢价率略有回升，考虑到4月供给形势叠加土地挂牌价整体下行，预计未来土地市场回归理性趋势不变。

记者 高伟 北京报道

(责编：杨曦、赵爽)