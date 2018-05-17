原标题：丹东、三亚领涨 多地4月房价 环比涨幅扩大

16日，国家统计局发布的2018年4月70个大中城市住宅销售价格数据显示，4月新建商品住房销售价格环比上涨的城市多达58个，其中涨幅超过1%的多达17个城市，而在3月，涨幅超1%的城市仅有3个。

具体来看，70个大中城市中，4月新建商品房环比涨幅最大的城市分别为丹东、海口和三亚。丹东4月新建商品住宅销售价格指数环比上涨2%，三亚、海口环比上涨1.9%，西安环比上涨1.6%，太原环比上涨1.4%。二手住宅方面，西安涨幅最高，环比上涨2.3%，天津环比上涨1.7%，丹东、乌鲁木齐环比上涨1.3%，太原环比上涨1.3%。

上海易居房地产研究院研究员詹毅凡表示，2018年4月份，70个大中城市新建商品住宅价格环比增幅为0.6%，相比3月份的0.4%有所扩大，是近10个月的最高值，需警惕房价反弹。

詹毅凡表示，各地因城施策的政策调控效应在逐渐释放。热点城市逐渐降温，目前环比增幅较大的城市多集中在弱二线城市和三线城市以及部分热点炒作城市。

值得一提的是，此次涨幅较高的城市部分已被住建部约谈，包括成都、海口、三亚、太原、西安等12个城市。

住建部相关负责人表示，要认真落实稳房价、稳租金的调控目标；加快制定住房发展规划，有针对性地增加有效供给，抓紧调整土地和住房供应结构，大力发展中小套型普通住房；加强资金管控，有效降低金融杠杆，防范市场风险；大力整顿规范市场秩序，加强预期管理和舆论引导，遏制投机炒作，支持和满足群众刚性居住需求。

5月15日晚间，成都发布《关于进一步完善我市房地产市场调控政策的通知》，明确将限购对象由自然人调整为家庭；户籍迁入成都市未满24个月的购房人，应在成都市稳定就业并连续缴纳社保12个月以上方能新购住房；父母投靠成年子女入户的，不得作为单独家庭购房等。同时，成都将限售范围扩大到全市，全市范围内新购买的商品住房或二手住房，须取得不动产权证满3年后方可转让。

中原地产首席分析师张大伟认为，这一政策对抑制市场恐慌将有明显作用。以家庭为单位进行限购，也将对投机购房形成有力抑制。

张大伟表示，成都限购政策加码中最关键一条是针对最近全国很多城市吸引人才落户后立即购房。最近海南、成都都对新迁入户籍人口有一定社保要求。这一政策对于最近全国很多热点房地产市场有很大的示范作用，这些城市限购同时放开户口，低门槛吸引落户下，很多需求为了买房而落户，使得房地产市场升温。

在成都政策落地后，与成都同时被约谈的太原市政府相关负责人也表示，已将调控方案上报住建部。

“应警惕二季度房价反弹的风险。”业内人士表示，短期调控随着时间的推移，效果将不断弱化，地方房价上涨冲动渐增，因此，应加快房地产长效机制的落地。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)