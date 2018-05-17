原标题：虚拟运营商有望迎利好 电信业开放步伐将提速

《经济参考报》记者日前从多个渠道获悉，国内基础电信运营商有望加大对虚拟运营商的支持力度，可能在未来大幅降低合作虚拟运营商的批发价格，达到与所属地方省公司接近的价格标准。业内普遍认为，一旦上述政策得以实现，移动转售行业将彻底告别“批零倒挂”困扰，虚拟运营商不但将迎来发展利好，还将大大加速我国电信业的开放步伐。

据介绍，基础运营商在虚拟运营商试点期开放的资费形式有两种：资源池与模组套餐。这两种资费模式尽管灵活多样，但由于虚拟运营商从基础运营商处获得的批发价格存在严重的“批零倒挂”情况，大大阻碍了虚拟运营商的发展。

《经济参考报》记者在采访中了解到，尽管有基础电信运营商在积极推动批发价格下调，但目前尚未有具体的实施时间表。有虚拟运营商业人士表示，一旦批发价格水平和基础电信运营商省公司看齐，虚拟运营商将迎来重大利好。凭借灵活经营，虚拟运营商有望依靠部分业务，和基础电信运营商进行差异化竞争，并最终实现盈利。

工信部介绍，移动通信转售业务试点四年来，先后有42家企业展开试点。截至2018年初，移动转售用户总数达到了5000万，占全国移动用户总数的3.5%，有11家企业用户数超过了百万，规模最大的企业用户数接近千万。业内普遍认为，随着移动通信转售业务的正式商用，电信业开放进程也在提速。一旦“批零倒挂”问题得到妥善解决，虚拟运营商企业将迎来良好的发展环境，为未来电信业继续深度开放提供经验。

中国信息通信研究院内部资料显示，进一步开放电信业的市场环境正在日益成熟。一方面，2013年开始移动通信转售业务、IDC、ISP业务、国内多方通信业务已陆续向民资开放或开放业务牌照申请；另一方面，上海自贸区在对WTO承诺之外新增呼叫中心、国内多方通信、互联网接入、国内互联网虚拟专用网四项开放业务。在这一趋势下，电信业企业应积极创造良好的开放环境，为未来企业竞争力提升和电信业整体做大做强奠定基础。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)