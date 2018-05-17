原标题：我国首次自主集成的 世界级“海上油气处理厂”成功交付

记者16日从中国海洋石油集团有限公司获悉，首次由我国自主集成的世界级FPSO（海上浮式生产储卸油装置）P67在青岛成功交付巴西。这是目前我国为国外交付的工程量最大、最复杂、技术要求最高的FPSO项目。

FPSO是当今海上油气田开发的主流生产装置，能够对海上原油天然气进行初步加工、储存和外输，是集人员居住与生产指挥系统于一体的综合性大型海上油气生产基地，被称为“海上油气处理厂”。P67的成功交付，将进一步加强能源国际合作，同时助推“中国制造”走出去。

据介绍，P67总长超过300米，总宽约74米，甲板面积相当于3个标准足球场。作业水深2200米，最大产油量15万桶／天，储油量160万桶，天然气处理能力600万标方／天，配有可供158人作业的生活楼及直升机平台。它的最大排水量达35万吨，排水量及生产能力均达到世界级水平，堪称海上“巨无霸”。

在P67的建造过程中，海油工程进行了120多项技术和工艺创新，以焊接检验为例，技术团队成功克服了PAUT（超声相控阵检测）技术在小径管和不锈钢材料上的应用难题，将该技术应用到1寸不锈钢小管焊口的质量检测中，实现了在国内海洋船舶工程领域的首次应用，提升检验效率近十倍。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)