原标题：网络安全产业需要深度融入国家战略

在当前的新时代下，网络安全产业发展的主要矛盾，是保障党和国家事业发展的战略支撑力和促进全球治理体系变革的国际竞争力还难以满足现实需要，产业发展的深度和广度还难以支撑网络强国的战略目标。我们亟须紧扣国家战略发展目标、满足国家战略发展需求，加快产业创新发展步伐，通过“军民融合”来提升战略支撑力、通过“一带一路”来提升国际竞争力，通过网络安全和信息化一体化发展来实现网络强国的战略目标。

其一，新时代新挑战，客观认识网络安全产业小而不强的严峻局面。

网络安全产业虽然已有启明星辰、安天科技等网络安全企业的“九龙御网”，近年来又有中国网安、360企业集团、长城网际等的“三国演义”，但是面对新时代下网络安全产业发展的主要矛盾，国家发展战略目标实现进程中蕴含着巨大产业需求，网络安全产业小而不强的整体态势还没有得到根本性的改变，目前尚未形成具有控制力和影响力、并充满活力的网络安全龙头企业。

当前，国内网络安全产业可谓三分天下。一是中央企业队，主要有中国电子和中国电科的相关企业。二是互联网企业队，主要是BAT等互联网巨头，为维护其自身平台安全打造的网络安全力量。三是“第三极”，就是除前两类力量之外的大量网络安全企业，其主体力量是民营企业。在这种态势下，亟须具备强大实力、足够资源和战略远见的力量作为引领者和“组织者”，联合创新，构建国家级网络安全保障服务平台。

网络安全产业已经成为网络强国和军民融合国家战略落地的重要领域，而“一带一路”则成为网络安全产业走向世界、增强国家综合竞争力、提升国际影响力和话语权的重大策略。网络安全企业应当尽快在网络国防建设和全球产业布局两方面有更大作为，发挥重要作用。

其二，新时代新担当，正确理解网络安全产业创新发展使命责任。

要迈向网络安全和信息化“一体之两翼、驱动之双轮”的网络强国新征程，就必须改变网络安全产业小而不强的被动局面，把国家建设网络强国的号召力，转化为网络安全产业责任担当，推动网络安全产业创新发展。

对于网络安全产业来说，可以梳理出其“六大任务”：一是平安网络，要让人民在网络空间有安全感；二是舆情治理，要具有全天候全方位的舆情感知、追踪溯源和应急处置的能力；三是技术协同，要形成技术协同的创新联盟，进行核心技术突破；四是产业发展，基于强有力的网络安全产业联盟和龙头企业，通过提供资金和市场等多种方式，支持具有核心技术的初创企业发展；五是网络主权，网络安全企业必须强化使命和责任担当，为维护国家网络空间主权出力；六是人才培养。

网络安全产业发展面临着“六大责任”：一是自主创新责任。网络安全产业一定要弯道超车，实现“弯道超车”目标的可行路径是“换道超车”；二是发展经济责任。网络安全产业要保障数字经济安全发展，进而促进国民经济发展；三是网络治理责任；四是网络国防的责任；五是国家治理责任；六是国际话语权和规则制定权责任。

其三，新时代新作为，坚定推动网络安全产业深度融入国家战略。

网络安全产业发展是系统工程，牵一发而动全身，需要建立国家战略研究机构，紧扣国家战略发展目标，满足国家战略发展需求，为网络安全产业发展把脉助力。为此，应以网络安全产业龙头企业、国家相关机构、科研院所等为基础，用好用活已有优质资源，联合军地有关力量，组建“中国网络安全产业研究院”，打造高水平智库，搞好需求分析和总体论证，系统研究提出自主可控发展路径和措施抓手，强化战略引领，推动产业发展。

网络安全产业要走联合创新军民融合之路，结合信息化条件下军事斗争需求，以聚焦提升金融、能源、电力、通信、交通等领域关键信息基础设施安全防护能力为抓手，提升国家安全战略支撑力。首先，要发挥好龙头企业特别是大型国有企业的独特优势，做好超前布局，以“1+N+X”模式建立紧密型产业联合体，以国家军民融合战略推进作为需求牵引，大型企业结合已有能力基础，发挥各自特色优势，加强整体协同合力，为其它优质的网络安全企业提供参与军民深度融合的平台和桥梁，进而带动产业整体发展。其次，要依托已有网络安全国家公共基础设施和现有产业基础，充分发挥军民深度融合复用价值。最后，打造网络安全产业军民融合示范区，以国家政策为引导，以市场化运行为支撑，发挥产业聚集和协作效应，加快在自主可控核心技术上实现突破，持续形成规模效应、市场效应和社会效应。

网络安全产业要融入“一带一路”倡议，只有进行产业全球布局，才能提升国际竞争力。同时，通过国际竞争力的提升，也可以发展壮大自主可控网络安全产业，以有效应对国家网络空间安全风险，建设网络强国。首先，网络安全企业要熟悉了解国家和国际相关政策法规要求，政府也要创造机会，推动中国网络安全企业走出去。其次，网络安全产业要抓住“央企走出去”等战略机遇，为中央企业等中国企业的全球产业布局，提供网络安全保障支撑服务。最后，要结合“一带一路”沿线国家和地区发展实际需要，量身提供一体化的“网络安全和信息化”中国方案，打通“数字丝绸之路”。中国网络安全企业通过强强联合、“借船出海”等策略，提升国际竞争力，不断发展壮大中国网络安全产业。

（作者系中电长城网际系统应用有限公司党委书记、董事长）

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