北京新机场将实现年底主体工程完工 明年9月底满足通航条件

人民网北京5月17日电 （朱江）记者今日从北京市住房和城乡建设委员会获悉，北京市住建委相关负责人表示，北京新机场各项工程确保按要求实现2018年底主体工程基本完工，2019年9月底满足通航条件。

该负责人强调，北京新机场定位为大型国际枢纽，是落实首都城市战略定位、完善首都功能布局、推动京津冀协同发展的国家重大项目，也是国家实施“一带一路”战略的重要窗口。

目前，北京新机场工程建设总体进度在计划范围之内，航站楼工程已完成封顶封围，正在进行内部精装修及机电设备安装；市政配套工程完成90%，出场高架桥结构已全线贯通；口岸工程完成18%，空管西塔台工程完成35%，供油工程完成30%，东航基地完成30%，南航基地完成30%，飞行区工程土方施工已完成92%，信息中心大楼建设工程正在稳步推进，各信息系统建设已全面展开。

该负责人指出，北京新机场建成之后，北京地区将新增航站楼面积70万平方米、跑道4条、停机位268个，可以释放大量国际航班时刻，提升我国枢纽机场的国际竞争力。同时，新机场完全按照大型国际枢纽机场理念设计，打造集高铁、地铁、城铁等多种交通于一体的综合交通换乘中心，对优化我国国内国际航线网具有极大的促进作用。单点放射构型有效控制了航站楼的指廊长度，楼内的分区运行模式又进一步缩短了旅客步行距离，旅客从中心区到最远登机口约600米，步行不超过8分钟。新机场行李系统采用创新式设计，出港行李到近机位的平均距离约230 米，有效缩短值机结柜时间；进港行李平均运送距离为550 米，首件进港行李可在13 分钟内到达，避免旅客长时间等待。

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