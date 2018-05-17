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一般工商业电价平均再降每千瓦时2.16分 涉及金额约216亿

2018年05月17日09:54  来源：人民网
 

人民网北京5月17日电 近日，国家发展改革委印发《关于电力行业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》，决定将因电力行业增值税税率调整、电网企业留抵税额一次性退返腾出的电价空间，全部用于降低一般工商业电价。据统计，该项措施涉及金额约216亿元，可降低一般工商业电价每千瓦时2.16分，降幅达2.7%。

通知要求，各省级价格主管部门要制定本省（自治区、直辖市）降低一般工商业电价具体方案，经同级人民政府同意并报发展改革委备案后，自2018年5月1日起执行。电网企业要积极配合价格主管部门，精心组织、周密安排，在收取5月份用户电费时，执行降价后的价格水平。

通知指出，这是落实《政府工作报告》中“降低电网环节收费和输配电价，一般工商业电价平均降低10%”的目标要求，实施的又一项降价措施。今年4月，国家发展改革委通过临时性降低输配电价、提高两部制电价灵活性、降低区域电网和部分跨省跨区输电线路输配电价、取消临时接电费，减免余热、余压、余气自备电厂的系统备用费等措施，已降价430亿元左右。

(责编：赵爽、仝宗莉)
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