国务院三举措促降本增效 预计全年降低物流成本120多亿元

人民网北京5月17日电 据中国政府网官方网站消息，近日国务院常务会对进一步促进物流降本增效作出部署，并提出三项具体举措，一是从2018年5月1日至2019年12月31日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税。同时，从今年7月1日至2021年6月30日，对挂车减半征收车辆购置税。
二是今年底前，实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”。简并货运车辆认证许可，对未改变关键结构参数的车型实行备案管理。取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证。对货运车辆推行跨省异地检验。制定货车加装尾板国家标准，完善管理。
三是推动取消高速公路省界收费站。简化物流企业分支机构设立手续。
采取上述措施，加上增值税率调整后相应下调铁路运价，预计全年降低物流成本120多亿元。
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