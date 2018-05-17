北京查处14批次不合格电子坐便器 科勒法恩莎等品牌上榜

人民网北京5月17日电 （朱江）据北京市工商行政管理局网站消息，近日，北京市工商局公布了近期对本市销售的电子坐便器类商品的质量抽查检验结果。结果显示，有14批次电子坐便器产品不合格。
|北京市工商行政管理局
|电子坐便器类 流通领域商品质量抽检不合格商品名单
|序号
|样品名称
|标称生产企业
|产地
|标称商标
|规格
|型号
|生产日期或批号
|主要不合格项目或主要问题
|1
|洁身器
|江苏松桥电器有限公司
|江苏
|MAZUBA 松桥电器
|1450W
|CWS-E7
|2016.11.12
|标志和说明、结构
|2
|分体式智能坐便器
|欧路莎智能卫浴有限公司
|上海
|欧路莎（图形商标）
|1100W
|EB-7603
|20170522
|清洁率
|3
|自动温水冲洗座便器
|科勒（中国）投资有限公司
|上海
|novita 诺维达
|1450W
|BD-K360T(BR80)
|2015.09
|结构、清洁率
|4
|艾洁恩智能洁身器
|北京利康隆科技有限公司
|北京
|艾洁恩
|1060W
|IN-200
|2017.05.17
|接地措施、清洁率
|5
|智能盖板
|广东梦佳智能厨卫股份有限公司
|广东
|MONGA 梦佳
|1600W
|V2
|2017.05.22
|清洁率
|6
|电子坐便器
|广东华艺卫浴实业有限公司
|广东
|Huayi
|≤1060W
|ZCM069AW
|2016.05.07
|结构、清洁率
|7
|智能坐便器
|北京特陶印派家居有限责任公司
|北京
|印派
|1060W
|TT-18800
|2015.08.12
|结构
|8
|智能坐便器
|上海智轩卫浴科技有限公司
|上海
|智轩（图形商标）
|1450W
|ZX605A
|2017.03.21
|接地措施
|9
|欧乐净2.2豪华柔方形电子盖板
|台湾乐家卫浴股份有限公司
|台湾
|Roca
|1130W
|A804008003
|10/2015
|标志和说明、结构
|10
|智能坐便器
|佛山市法恩洁具有限公司
|广东
|FAENZA 法恩莎卫浴
|1060W
|FGB011
|20160902
|接地措施、清洁率
|11
|博泰智能便座
|博泰（香港）科技有限公司
|香港
|POKTAI
|1100W
|PT1201
|——
|标志和说明、接地措施、清洁率
|12
|智能坐便器
|宁波吉田智能洁具科技有限公司
|浙江
|吉田·雅格
|1450W
|JT-271BS
|2017.07.06
|接地措施
|13
|洗福智能座便器
|北京利康隆科技有限公司
|北京
|洗福
|1450W
|XF-208A新
|2017.04.21
|标志和说明、接地措施
|14
|黄金律洁身器
|北京卫洗爱电子洁具有限公司
|北京
|黄金律
|1050W
|HJL618H
|20170718
|结构、清洁率
电子坐便器不合格商品名单。（来源：北京市工商局）
据悉，北京市工商局公布的不合格产品品牌涉及MAZUBA松桥电器、欧路莎、Novita诺维达、Roca（乐家）、FAENZA法恩莎卫浴、Huayi等。不合格产品项目主要涉及标志和说明、结构、清洁率、接地措施等内容。
北京市工商局将对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品，保护消费者合法权益。
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