深耕三大领域创新 中国银行推动金融科技跨越发展

2018年是中国银行新发展战略实施的起步之年，中国银行紧密围绕“坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，把中国银行建设成为新时代全球一流银行”的战略目标，对近中期金融科技发展进行谋篇布局，制定了科技引领、创新驱动发展战略实施方案并全面推进实施，在金融科技创新、全球化服务能力建设、技术架构转型、体制机制建设等方面均取得了显著成效。

深化新技术应用，促进业务创新发展

在渠道建设方面，中国银行依托手机银行、智能柜台、智能客服，积极构建“三位一体”的渠道服务体系。手机银行实现“千人千面”、语音导航与搜索、中银直播间等功能，并试点推广SIM盾、手机盾，功能性、安全性和客户体验均得到全面提升。2018年11月，中国银行手机银行海外版正式发布，提升全球客户移动金融服务能力。截至2018年底，手机银行签约客户达1.45亿户，较上年增长26%，活跃客户大幅增长，全年交易金额达20.03万亿元，较上年增长83%。智能柜台网点覆盖率达到100%，先后推出移动柜台、现金版智能柜台等新设备形态，形成了贯通对公对私、现金非现金、居民非居民、场内场外的智能服务体系。智能客服投产，实现了客服系统的全面升级，提高了客户服务效率，其所构建的语音识别与合成、语义理解、智能机器人、知识库等人工智能服务能力，成为全行级人工智能基础平台的重要组成部分。

在产品创新领域，2018年4月中国银行推出智能投顾产品“中银慧投”，运用“AI+专家顾问”人机结合模式，提升了客户资产配置的服务能力。截至2018年底，累计销售额超57亿、累计投资户超10万人。中国银行为首届中国国际进口博览会量身定制的“供需对接会”APP，在进博会期间共支持1178家海外展商和2462家国内客商进行了“一对一”的现场洽谈。中国银行量化交易平台，通过引入大数据、人工智能，使交易模式由手工操作转为自动化、程序化、智能化模式，使期权自动报价时间由300秒缩短到3秒。中国银行聚合支付产品中银智慧付，作为中国银行自主研发的一款线上线下一体化收单侧支付产品，具备完整的POS支付、智能POS支付、聚合支付和线上支付功能，可为商户提供一点接入和一站式资金结算服务，截至2018年底，全年累计实现收单业务中间业务净收入3.54亿元。

在风险管控领域，中国银行利用实时分析、大数据及人工智能技术，结合内外部数据，通过对客户、账户和渠道的综合分析，构建了覆盖实时反欺诈、智能反洗钱和全面风险管理等领域的智能风控体系。其中，基于机器学习平台实现构建的“网御”实时反欺诈平台，支持各类渠道高风险交易的事中风险防范，实时监测交易总量超过16亿笔，已拦截可疑交易金额达80多亿元人民币。

在场景生态领域，中国银行积极推进“整合场景、融入场景、自建场景”策略。整合场景以手机银行为统一入口，聚合金融非金融服务，深化第三方合作，推广分行和综合经营公司专区，打造集团综合金融移动门户；融入场景方面，优选中国银行产品，通过SDK嵌入服务、API专用接口、公共H5服务等方式，融入客户聚集的线上线下场景，打造业界领先的开放银行；自建场景方面聚焦中国银行在特定场景优势，基于全球撮合、复兴壹号、E校园、E社区等产品打造高频高黏性泛金融场景平台，促进获客、活客。

加强全球化系统建设，促进海内外协同发展

2018年4月，中国银行历时6年的海外信息系统整合转型项目实施圆满完成，全球已有50个海外机构实现版本统一、集中部署和运营管理一体化，支持横跨全球6大洲的海外机构业务，覆盖18个“一带一路”沿线国家，有效提升了中国银行的跨境人民币清算能力，满足“走出去”“请进来”客户全球统一服务要求。基于全球一体化的信息科技服务能力，中国银行将继续巩固扩大国际化领先优势，为全球客户提供更加完善、高效、多元的优质服务。

加快技术架构转型，提升基础技术能力

2018年，中国银行完成分布式架构私有云平台、大数据平台及人工智能平台基础建设，以三大技术平台支持业务创新。同时，持续深化人工智能、大数据、区块链等技术的研究与应用，根据外部指数研究表明，中国银行全球金融科技发明专利申请量为180件，全球排名第19位，全球金融业排名第2位。此外，区块链等新技术研究与应用取得阶段性成果，截至2018年底，已经在12个项目中得到运用，并累计向国家知识产权局提交了28项专利申请。

重塑创新管理体系，激发全行创新活力

中国银行设立创新与产品管理委员会，并于11月实现全球首家创新研发基地在新加坡正式揭牌，三级创新管理体系初具雏形。建立先行先试容错机制和创新激励机制，提升全行创新效率，激发全行创新积极性。持续加大创新研发投入，2018创新研发费用大幅增长，为鼓励创新提供了资源保障。举办创新月、创新论坛、创客大赛等多项主题创新活动，将创新思维注入金融业务场景，打造中国银行创新品牌，激发组织创新活力。

2019年是中国银行新发展战略实施的关键之年，中国银行将坚定不移的沿着科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强的发展道路，直面数字化发展深水区，深耕金融科技创新，持续打造以体验为核心、以数据为基础、以技术为驱动的数字化银行。

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(责编：朱江、袁勃)