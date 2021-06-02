在助力脱贫攻坚的实践中，广发银行依托保银协同赋能，发挥综合金融优势，全面助推构建“一个国寿，一揽子帮扶”长效工作机制，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

建立长效机制

据了解，广发银行党委认真履行主体责任，坚决克服疫情灾情不利影响，圆满完成全行脱贫攻坚任务。截至2020年12月末，广发银行定点和结对帮扶的74个贫困点全部脱贫摘帽，顺利通过当地政府部门验收。

广发银行将金融服务乡村振兴作为一把手工程，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标，坚持因地制宜、因行施策、稳健经营、风险可控的总基调，制定《广发银行金融服务乡村振兴工作方案》。广发银行总行成立金融服务乡村振兴领导小组，负责全行关于金融服务乡村振兴工作的架构规划、业务规划、年度工作方案、绩效考核方案、创新产品方案等跨条线、跨部门重大事项，确保指挥到位。

“十四五”期间，广发银行将继续保持现有帮扶政策、支持力度、工作力量总体稳定，持续健全完善定点帮扶的组织领导、驻村帮扶、资金投入、信贷投资、全员参与、责任监督、考核评估等工作制度。该银行有定点帮扶任务的各级机构，将积极协助地方政府运行好防止返贫动态监测和帮扶机制，持续加强对定点帮扶村、帮扶人员开展监测，重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因残因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户的收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，及时发现，及时帮扶，动态清零。

保银协同赋能

作为中国人寿集团成员单位，广发银行将落实集团公司建立健全“生产前可提供资金、生产中可提供保险、生产后可提供销售”的产业帮扶长效机制要求，前期通过帮扶资金投资、以及在满足广发银行相关授信政策的前提下提供信贷资金等支持；中期通过保银协同提供专属保险保障；后期通过线下采购+电商平台拓展销售渠道，将中国人寿的综合金融优势贯彻全过程，助力结对帮扶地区产业发展壮大。

据广发银行相关人士介绍，在衔接初段，该银行主要从推动建设现代农业产业园、主动营销新型农业经营主体客群、支持各地机构结合当地如花卉、林业、养殖等地方特色农业等方面出发，加大资源投入，主动联动各级政府部门和有关单位、银担机构等，全面提升金融服务乡村振兴的差异化竞争能力。

为此，广发银行还出台专门政策为金融服务乡村振兴打开“方便之门”：一是精简信贷业务流程，简化小微企业信贷业务调查和审查模板，最短经4个岗位即可完成审批。二是下沉小微企业信贷审批授权，允许一级分行行长一定金额的审批转授权。三是加大减费让利力度，扩大普惠小微企业一般贷款FTP优惠幅度，并通过主动承担客户费用、下调和免除服务收费等方式切实让利于小微企业。四是进一步落实尽职免责和不良容忍度，通过制度明确普惠金融授信业务尽职免责范围，提高普惠金融贷款不良率容忍度标准，令分支机构“敢贷、愿贷”。

创新渠道帮扶

据了解，广发银行还通过消费帮扶和公益帮扶，扎扎实实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。该银行通过搭建“线上广发商城帮扶专栏+线下全员采购”的消费帮扶体系，依托发现精彩和手机银行APP搭建的“广发帮扶专区”电商平台，引导帮扶龙头企业入驻广发商城，发动员工、食堂、工会优先采购帮扶地区产品，动员广大客户和社会力量积极参与，为乡村人民打开销路、增加收入。

同时，该银行充分发挥“广发希望慈善基金”的平台和品牌优势，建立完善行内各条线和各分行社会责任与公益营销的统筹管理运行机制，加大与中国人寿慈善基金的联动，借用“银行平台+基金会平台”的杠杆效应，持续动员社会力量支持乡村振兴，做好对国寿“订单班”的资助，改善农村地区特别是西部脱贫困难地区青少年学习和生活条件。

(责编：董童、李源)