人民网北京6月3日 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行发布了2021年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，银行账户数量小幅增长，非现金支付业务量快速增长，支付系统业务金额稳步增长，全国支付体系运行总体平稳。

银行账户方面，银行账户数量小幅增长，截至一季度末，全国共开立银行账户128.55亿户，环比增长2.55%，增速较上季度末下降0.50个百分点。其中，个人银行账户数量小幅增长，截至一季度末，全国共开立个人银行账户127.79亿户，较上季度末增加3.18亿户，环比增长2.55%，增速较上季度末下降0.51个百分点，人均拥有银行账户数达9.05户。

非现金支付业务方面，一季度，全国银行共办理非现金支付业务873.46亿笔，金额1065.59万亿元，同比分别增长38.48%和20.65%。

其中，银行卡交易量稳步上升。一季度，全国共发生银行卡交易849.25亿笔，金额254.94万亿元，同比分别增长39.03%和28.46%。其中，存现业务13.81亿笔，金额11.19万亿元；取现业务21.17亿笔，金额11.57万亿元；转账业务351.46亿笔，金额198.97万亿元；消费业务462.82亿笔，金额33.22万亿元。银行卡渗透率为49.29%，较上季度上升0.12个百分点。银行卡人均消费金额为2.35万元，同比增长30.48%；银行卡卡均消费金额为3679.36元，同比增长24.28%；银行卡笔均消费金额为717.85元，同比下降13.95%。

此外，移动支付业务量保持增长态势。一季度，银行共处理电子支付业务610.18亿笔，金额710.08万亿元。其中，网上支付业务225.34亿笔，金额553.5万亿元，同比分别增长27.43%和13.54%；移动支付业务326.17亿笔，金额130.14万亿元，同比分别增长44.94%和43.3%；电话支付业务0.65亿笔，金额3.04万亿元，同比分别增长26.74%和11.67%。一季度，非银行支付机构处理网络支付业务2206.25亿笔，金额86.47万亿元，同比分别增长54.06%和41.99%。

支付系统方面，一季度，支付系统共处理支付业务1840.88亿笔，金额2214.08万亿元，同比分别增长49.82%和29.09%。支付系统业务金额是同期GDP的88.81倍。

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