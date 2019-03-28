主动担当 奋力作为 中国银行加速推进支持民营企业政策落地

2018年，作为国有控股商业银行，中国银行深化认识、坚定信心、切实行动，主动发挥国有大行稳定器作用，着力疏通货币政策传导机制，毫不动摇地支持民营企业、民营经济发展。

2018年11月1日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。11月9日，中国银行积极响应，率先发布《支持民营企业二十条》，主要从优化授信政策、提高服务效率、加强资源配置、健全尽职免责、拓宽融资渠道、降低融资费用、完善服务模式和创新产品服务等八个方面对民营企业进行精准支持。

优化政策 提高效率

2018年11月以来，中国银行完成全辖制度重检，更新、修订、废止相关政策，包括出台《暂时经营困难企业授信管理办法》、《授信管理条线做好民营企业、普惠金融信贷支持工作的通知》、《信用审批条线做好支持民营企业具体工作措施》、重检整改12项政策制度等。修改完善《中国银行股份有限公司知识产权质押办法》以及抵质押率相关制度，对部分优质民营企业，可创新开展股权、专利等维度的抵质押；对于部分民营经济发达地区分行，如江苏、上海、苏州、广东、深圳等分行，适度提高风险总监授信审批权限，提高民营企业授信审批效率。

此外，中国银行2019年配置900亿元普惠金融专项规模、增设一级分行“民营企业业务”考核指标、下发民营企业白名单。

创新产品、完善服务

中国银行积极推广“中银信贷工厂”模式，通过流水线和标准化的操作，提升贷款发放效率，累计投放贷款近1.2万亿元。推广“中关村模式”，累计为科技型中小企业放款554亿元。

中国银行还推出“中银税贷通”试点产品，已有江苏、苏州、天津、宁波、河北、深圳等分行通过与税局或第三方税务数据服务商等机构对接，引入企业纳税数据与纳税信用评级信息作为授信参考依据，为优质小微企业提供授信服务，有效缓解银企信息不对称，提升小微企业服务质效；推进通关场景大数据金融服务模块建设，2018年累计为797家客户开立电子汇总征税保函，覆盖全国40个海关。此外，中国银行进一步拓展村镇银行服务网络，已在全国22个省市开设法人行127家，支行155家。

2017年，中国银行开始建设中银全球中小企业跨境撮合系统，持续开展中小企业跨境撮合服务，促进全球互联互通。2018年，中国银行先后在马来西亚吉隆坡、美国新墨西哥州圣达菲以及中国河南郑州、广东揭阳、辽宁大连、山东青岛、广东广州、上海等地成功举办9场跨境投资与贸易对接会。作为首届进口博览会唯一银行类综合服务支持企业，成功举办首届进口博览会展商客商供需对接会。

至今，中国银行已经累计举办50场跨境撮合活动，吸引来自全球87个国家和地区的3万家中外企业参加，在促进国内产业结构升级、深化国际经贸合作、推动“一带一路”倡议实施等方面持续发挥积极作用。

发挥优势 综合联动

中国银行是全球化和综合化程度最高的中资银行。2018年，中国银行充分发挥自身优势，积极帮助民营企业拓宽融资渠道，通过并购贷款、银团等方式为民营企业“走出去”提供授信支持。 截止2018年末，中国银行已累计支持民营企业跨境并购项目148笔，提供融资金额263.7亿美元，2018年末余额117.9亿美元。

同时，中国银行借助自身综合化平台，通过覆盖全球的承分销网络支持民营企业境内外发债，中银国际、中银证券、中银保险等综合经营公司通过债券融资、股权融资、保险增信等措施，多方位满足民营企业转型升级需求。

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(责编：朱江、袁勃)