助“小”扶“微” 中国银行为普惠金融注入源头活水

发展普惠金融，是利国利民的大事、好事，也是银行提升服务实体经济质效的重要抓手。作为国有控股大型商业银行，中国银行始终把服务国家战略、服务实体经济摆在重要位置，高度重视普惠金融事业发展。2018年，中国银行实现普惠金融贷款余额增速12.26%，高于全行各项贷款增速，贷款户数较上年新增4.81万户，普惠型小微企业贷款利率维持在合理水平，实现普惠金融增量、扩面、降费，并探索出了一套符合市场实际、具有自身特色、可持续发展的工作模式，打通金融活水流向小微企业的“最后一公里”。

打通沟通渠道 找准真实需求

中国银行始终以解决小微企业发展的难点痛点为己任。2018年，陈四清董事长主持召开北京和广西两场中小企业专题座谈会，与来自北京、上海、广东、江苏、四川、福建、广西七个省市的民营及中小企业面对面深入交流，倾听企业所思所盼。相关部门开展专项调研，了解国内外形势对小微企业经营的影响，分析“融资难、融资贵”问题的成因，收集对银行服务的意见建议。

另外，中国银行启动“1120”工程，选择1000家客户开展问卷调研、选择100家客户进行非现场调研、选择20家客户定期开展实地交流，建立客户信息交流平台和长效跟踪机制。

加大资源投入 线上线下结合

为推动普惠金融业务进一步发展，中国银行单列信贷计划，配备专项费用，制定差异化考核体系，着力提升基层开展普惠金融业务的能力和意愿，实现“敢贷、能贷、愿贷”。同时，聚焦线上融资产品，研发“中银企E贷”，打造普惠金融网络融资服务体系。采用合理、简化、标准、端对端的工厂式“流水线”运作和专业化分工，升级完善中银“信贷工厂”模式，扩大客户服务范围，放宽授信期限，简化流程，提高效率。

另外，中国银行进一步强化大数据技术应用，优化风险计量与控制手段，提升管理效率，降低管理成本，让利客户，对普惠型小微企业贷款利率始终控制在合理区间。2018年四季度，新发放普惠型小微企业贷款利率较一季度末下降超100BP。

优化整体布局 打造专业队伍

截至目前，中国银行已经在36家一级分行成立普惠金融事业部，营业网点全部作为普惠金融基础服务网点。通过评选普惠金融信贷发起重点网点，中国银行持续打造过硬的专职人员队伍，实现普惠金融服务的便利化、专业化。

此外，中国银行继续布局村镇银行，扎根县域，“惠农支小”。截至2018年底，中银富登已建成全国规模最大的村镇银行集团，127家分支机构主要分布在中西部等金融服务空白或薄弱的县域地区，累计服务200万客户，为23.5万户客户发放贷款900亿元，户均21万元，涉农及小微贷款占比超过90%，大力支持乡村振兴和“三农”事业。

结合自身优势 国内国外协同

中国银行是国内全球化和综合化程度最高的商业银行。在普惠金融领域，中国银行一方面发挥全球化优势，首创“中银全球中小企业跨境撮合服务”，聚焦“一带一路”建设，服务多边贸易，支持中小微企业开展技术、产品、管理模式、商业模式创新。2018年11月，中国银行在首届中国国际进口博览会举办为期3天的展商客商供需对接会，客户覆盖进博会7大展区30个大类行业近一半海外展商，规模是进博会300场配套活动之最，80%以上客户是中小微企业。 2014年以来，中国银行在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的13个国家及中国多个省市举办50场跨境撮合对接会，吸引来自全球87个国家和地区、境内31个省市自治区的3万家中外企业参与，受到社会各届好评。

另一方面，中国银行结合自身综合化优势，持续推进投贷联动，利用中银投、中银国际等投资平台，为科技型中小企业提供股权投资，缓解企业融资难压力。中国银行打破传统信贷思维，“不唯财务报表，不唯抵质押担保”，发挥知识产权增信增贷作用，优化科技型企业信贷审批流程，打造以“中关村模式”为核心的科技金融服务模式，为企业提供覆盖初创期、快速成长期和稳定发展期全生命周期的金融服务。截至2018年底，该模式已在北京、上海、武汉等八个主要城市完成复制推广，累计服务科技型中小企业4.67万户，累计投放贷款567.58亿元。

志士惜日短，奋斗路正长。中国银行将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，勇担国有大行“头雁”作用，以更加坚定的信念和昂扬的斗志，脚踏实地，久久为功，持续锻造服务普惠金融真本领，不断支持实体经济发展。

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