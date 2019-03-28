巩固渠道优势 中国银行人民币国际化业务持续领跑市场

2009年7月6日，中国银行上海市分行收到首笔人民币跨境贸易结算款项，标志着人民币跨境使用的起步。经过近十年发展，人民币作为全球支付货币的功能已经稳步增强，作为投资、储备与计价货币的功能逐渐显现。中国银行把握发展机遇，充分发挥全球化优势，在人民币国际化业务的客户基础、金融产品、清算渠道、品牌形象等多方面确立了领先优势，利用多样化的人民币国际化产品服务实体经济，推动高质量发展。

持续担当人民币跨境服务的主渠道

近年来，中国银行积极有序开展各项人民币国际化业务，担当人民币跨境流通的主渠道、产品和服务创新的引领者，为海内外客户提供全方位金融服务。2018年，中国银行集团跨境人民币结算量5.95万亿元，同比增长55%；中国内地机构跨境人民币结算量近4万亿元，市场份额稳居第一，在中国内地发生的跨境人民币结算业务中，近三成通过中国银行的渠道办理。

不断完善人民币全球清算服务网络

2018年10月，中国人民银行发布公告，授权中国银行东京分行担任日本人民币清算行。至此，中国银行已在港澳台、德国、法国、澳大利亚、马来西亚、匈牙利、南非、赞比亚、美国、日本等12个国家和地区担任人民币清算行，清算行数量市场第一。2018年，集团共办理跨境人民币清算业务近390万亿元，继续保持市场领先地位，并为全球客户提供24小时不间断人民币清算服务，促进人民币的全球流通使用。

便利境内外资本市场互联互通

近年来，随着中国金融市场开放，人民币跨境使用日益频繁。一方面，越来越多的境外机构尝试进入中国资本市场融资，“熊猫债”受到各方追捧。中国银行发挥全球化优势，在2018年协助阿联酋沙迦酋长国、菲律宾、匈牙利等国家以及日本三菱东京日联银行等商业机构发行了“熊猫债”，为更多准备尝试在中国资本市场融资的国际发行人树立了成功样板，并持续支持客户开展债券融资、助力资本市场双向开放。另一方面，各类境外机构积极持有人民币资产，通过多种渠道进入中国境内资本市场投资，中国银行在此方面也积极开展创新。2018年11月，中国银行携手中国外汇交易中心、新加坡交易所共同签署“CFETS-BOC交易型债券指数”战略合作协议，并在新加坡交易所正式发布这一指数，该指数的发布将为境外投资者把握中国市场机遇提供新的渠道，有助海外投资者熟悉中国债券市场。

推动人民币进入大宗商品计价体系

2018年3月26日，我国首个国际化期货品种境内原油期货正式上市挂牌交易，中国银行成功助力能源中心、会员单位及境内外投资者完成首批原油期货交易，并提供包括账户管理、网银汇划、银期转账、汇兑、结算等全方位金融服务。5月4日，大连商品交易所铁矿石期货引入境外交易者，11月30日，郑州商品交易所PTA（精对苯二甲酸）期货引入境外投资者，中国银行均在上述期货品种推出当日，实现多项业务首发，为境内外投资者提供配套金融服务，助力人民币进入大宗商品交易和定价体系。

提供专业化的人民币国际化研究工具

中国银行充分发挥专业优势，持续发布中国银行跨境人民币指数(CRI)和中国银行离岸人民币指数(ORI)，为不同市场主体提供观察和了解人民币国际化进程的窗口，成为衡量人民币国际化动态的重要风向标。2013年起，中国银行每年开展全球客户调研，编制和发布《人民币国际化白皮书》，从市场参与者的角度反映人民币国际化一年来的最新变化。

中国银行人民币国际化业务受到多方认可。2018年，中国银行获得中国银行业协会颁发的“最佳跨境人民币业务银行”奖项。展望未来，随着中国经济不断发展以及金融市场改革不断深入，人民币国际化将加快推进，市场参与者面临更多机遇和挑战。中国银行将把握有利的市场机遇，发挥全球化优势，全力担当人民币跨境流通的主渠道、人民币国际化的重要推动者、金融产品和服务创新的引领者，谱写人民币国际化业务发展的崭新篇章。

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