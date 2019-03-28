体验口碑双提升 中国银行持续打造中银集团综合金融移动门户

2018年，中国银行坚持科技引领，强化金融科技赋能，持续打造中银集团的综合金融移动门户，推动手机银行业务实现跨越式发展。

中国银行手机银行在功能建设、体验优化、营销推广、风险控制等方面均有长足进步，已成为中国银行服务个人客户最主要的渠道，市场口碑及美誉度大幅提升。

市场口碑大幅提升

中国银行手机银行在权威第三方机构的评奖活动中屡获殊荣。新华社新媒体中心在中央网信办移动网络管理局指导下发布的《中国移动应用排行榜（2018）》中，中国银行手机银行被评为“金融理财”类优秀移动应用，排名第二，在主要银行同业中位居第一位。

在中国金融认证中心（CFCA）发布的“中国电子银行金榜奖”榜单中，中国银行荣获“最佳个人手机银行用户体验奖”。根据2018年新浪手机银行测评，在21家主流银行中，中国银行手机银行排名由2017年的第15位提升至第4位，测评得分由75.55分提升至85.55分，排名与评分的提升幅度均列第1。2018年，中国银行手机银行的功能提升和快速发展得到了市场的普遍认可，已经跻身第一梯队。

用户体验进一步优化

过去一年，中国银行在手机银行功能建设和体验优化方面持续投入，不断进取，业务规模、用户体验、客户粘性均大幅提升

创新推出语音导航和搜索服务。客户在手机银行首页点击麦克风按钮说出需求业务即可到达相应的操作页面，节省客户搜索功能的时间，大幅提升用户操作便利性和使用体验。通过语音导航实现客户“一说即达”，引领手机银行交互方式的全新变革。

针对中老年客户推出大字版。支持客户根据自己的阅读习惯，设置常用功能字体大小。客户打开大字体开关后，账户管理、转账汇款、中银理财等常用功能将以大字体显示，方便中老年客户阅读和使用。

在线自助注册手机银行功能。客户首次注册手机银行无需再到柜台办理，尚未持有中国银行卡也不受限制，通过H5 快速注册页面，客户仅需填写手机号和验证码，即可快速完成注册，在线开通中国银行电子帐户，大幅降低手机银行的注册门槛。

跨境特色优势突出

中国银行全球化程度最高的中资银行，旗下手机银行也尽显跨境特色优势。

海外手机银行服务范围拓展。升级发布手机银行境外版，目前已覆盖18个国家与地区，服务支持中、英、日、德、法、泰、越、韩等8种语言。

完善外币现钞预约功能。中国银行手机银行外币现钞预约功能具备四大优势：一是币种全，目前手机银行支持预约18个外币币种；二是非中国银行客户也能够使用这个功能；三是预约时间跨度大，能够保证客户出行前有充分的时间拿到外币；四是实时反馈预约结果，客户可以就近选择取钞网点。

首推跨境二维码支付服务。中国银行于业内首家推出跨境银联二维码支付服务，支持客户在境外使用手机银行进行扫码支付，为跨境客户提供方便快捷的金融交易服务。

推出特色跨境汇款服务。手机银行推出跨境汇款模板功能，客户只要在电子渠道进行过跨境汇款操作，就会自动留存模板，下一次汇款时可直接使用，操作简单便利。针对留学生客群，手机银行还推出了留学汇款服务，页面可自动回显收款学校账户信息及收款银行信息，目前已支持海外500多家高校。中银智汇产品汇款到账时间最低可至两分钟，汇款进度全程透明可查。

引入签证通服务。客户可以查询70多个国家和地区的签证需准备的材料清单，其中部分国家也支持材料整理及代办服务，客户只需按照清单要求准备材料，将材料邮寄至指定地点，就有专人协助办理签证，大量节省客户准备材料或者提交材料的时间，也能够免除在使馆、银行、旅行社间来回奔波的烦恼。

风险防控安全严密

推出网御系统，风控能力大幅提升。创新运用大数据、云计算和人工智能等金融科技先进技术，有效识别和处置欺诈风险事件，切实保障用户资金和账户安全。目前已初步形成功能完备、覆盖全面、风控智能、运营高效的企业级事中风控平台，在提升风险防控能力的同时，有效支撑业务平稳、健康、有序发展。

推出新型认证工具SIM盾。将传统U盾植入SIM 卡中，基于安全芯片及非对称加密技术，可以为客户提供更强的安全防护。目前，该功能已应用于手机银行大额转账交易认证，实现了手机银行风险防控与客户体验的双提升。

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(责编：朱江、袁勃)