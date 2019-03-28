中国银行为“一带一路”建设深化机构布局 

为积极响应国家“一带一路”倡议，2014年末，中国银行提出打造“一带一路”金融大动脉的战略要求，这是中行对“一带一路”倡议做出的正式宣言，也是“建设新时代全球一流银行”的最佳诠释。

截至2018年末,中国银行已经累计跟进“一带一路”区域重点项目逾600个。

进一步深化机构布局 扩展沿线服务网络

中国银行积极服务国家战略，持续完善在“一带一路”沿线的机构布局。截至2019年3月底，中行海外机构已覆盖全球57个国家和地区，包括24个“一带一路”沿线国家，是“一带一路”沿线和全球机构布局最广的中资银行。

此外，中国银行以中银香港为平台整合在东盟地区的机构，推进中银香港从城市银行向区域银行发展。整合后的中银香港和东盟地区机构将形成合力，提高服务能力，更好地助力东南亚地区“一带一路”建设。

进一步完善金融服务 助力沿线项目建设

自2015年至2018年末，中国银行在“一带一路”沿线国家共实现授信新投放1301亿美元。其中，2018年全年实现授信新投放307亿美元。截至2018年末,中国银行已经累计跟进“一带一路”区域重点项目逾600个。

“一带一路”倡议提出以来，中国银行发挥自身产品专业化优势，加强与政策性银行、国际同业、国际多边组织、出口信用保险等机构的合作，整合各方资源优势，切实支持了包括约旦阿塔拉特油页岩电站、迪拜哈翔清洁煤电站以及加纳TEMA商业港口建设等在内的一批重点项目建设。

另外，中国银行在2015年、2017年、2018年共发行四次“一带一路”主题债券，总规模超过百亿美元，为“一带一路”建设提供了有力的资金支持。

进一步加强沿线机构合作 打响品牌知名度

2018年，中国银行为匈牙利、阿联酋沙迦酋长国、菲律宾等国家发行共计54.6亿人民币主权“熊猫债”。

中国银行境外代理行数量已经达到1600余家，其中在“一带一路”沿线有约500家代理机构。中国银行还是亚投行指定的独家资本金开户行、美元清算组清算行。

助力“企业”走出去 推动人民币国际化

在人民银行指定的25家离岸人民币清算行中，中国银行获得12家，持续保持同业第一。马来西亚、匈牙利中行作为人民币清算行，为系统性地向“一带一路”国家提供全面清算合作服务奠定了良好基础。

在“一带一路”区域，对于一些大型“走出去”项目及当地重大项目，中国银行积极引导企业和当地业主使用人民币，扩大人民币贷款规模。

2018年以来，中国银行还积极参与人民银行外汇交易中心开展的“一带一路”沿线货币监管规定研究。

担当社会责任 发挥“一带一路”桥梁纽带作用

为探索化解中小企业融资难、融资贵这一世界难题，积极服务实体经济，中国银行首创“中银全球中小企业跨境撮合服务”。2014年以来，中国银行已在全球举办50场跨境撮合对接会，吸引来自五大洲87个国家和地区的近3万家中外企业参与。2018年11月，中国银行承办首届中国国际进口博览会展商客商供需对接会，是进博会最大规模的配套活动，来自82个国家和地区的1400余家海外展商与3000余家国内客商进行了对接洽谈。

继面向柬埔寨（2015年）、菲律宾（2016年）、8个太平洋岛国（2017年）、4个拉美国家（2017年）成功举办4期“一带一路”国际金融交流合作研修班后，中国银行2018年又面向4个中东欧国家和9个非洲国家成功举办2期研修班，13个国家近70名政府高级官员参加研修，副部级及以上官员近30名，塞尔维亚前总统尼科利奇亲临中国银行出席研修班有关活动。

另外，中国银行积极投身民间外交。2018年，中国银行董事长陈四清、行长刘连舸先后与塞尔维亚、匈牙利、格鲁吉亚、巴基斯坦、马来西亚、缅甸等“一带一路”国家政要会面并进行交流。中国银行还通过中意、中法、中墨、中英、中韩等多个企委会或圆桌会平台，为促进双边企业合作贡献力量。

未来，中国银行将继续以支持“一带一路”金融大动脉建设为契机，加快推进全球业务拓展，在把中国银行建设成为新时代全球一流银行的同时，深化“一带一路”金融大动脉建设，确保成为“一带一路”首选银行。

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