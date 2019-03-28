中国银行评级再获标普上调 继续保持可比同业最高水平

3月26日，标普宣布将中国银行个体信用评级（SACP）从“bbb+”上调至“a-”，并相应上调优先股评级至“BB+”，保持长期信用评级“A”不变，展望稳定。

标普同步将工商银行、建设银行、农行SACP从“bbb”上调至“bbb+”，优先股评级从“BB-”上调至“BB”，保持长期信用评级“A”不变，展望稳定。目前，国际评级机构对中国银行各项评级居于国内可比同业最高水平。

2018年，中国银行新战略实施取得良好开局。一年以来，中国银行紧紧围绕建设“新时代全球一流银行”的目标，坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，扎实推进各项工作，取得良好成绩。截至2019年3月，中国银行海外机构覆盖全球57个国家和地区，包括24个“一带一路”沿线国家，是在全球和“一带一路”沿线布局最广的中资银行。标普充分肯定中国银行新战略执行、业务经营管理、风险管控等方面的成效，特别是进一步认可全球化经营对中国银行业务发展的积极影响，因此进行本次评级上调。

中国银行是境内外债券市场的积极参与者和活跃创新者。近年来，中国银行作为资本工具创新先行者，曾发行中资银行业首单优先股、首笔全球发行的美元资本债券、首单无固定期限资本债券，创新境内二级资本债券定价模式。自2011年起，标普、惠誉、穆迪三家国际评级公司相继7次上调中国银行评级，中国银行现有各项评级均处国内可比同业最高水平，彰显了中国银行的专业实力和业内领先地位，将有利于中国银行获得资本市场更多关注和认可，进一步扩大投资者范围，有效降低融资成本，增强资本实力，优化资本结构，未来持续加大对实体经济的支持力度。

标普从事评级事业超过150年，在全球26个国家和地区设立机构，评级覆盖超过125个国家和地区，对近110万个政府、企业、金融机构、结构性融资实体与证券开展信用评级，是全球市场份额最高、投资者覆盖面最广的国际权威评级机构。

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