中国银行公布2018年业绩

中国银行股份有限公司［以下简称“中国银行”，香港联交所股份代号：3988，4601（境外优先股）；上海证交所股票代码：601988，境内优先股代码：360002、360010］于3月29日公布2018年业绩。根据国际财务报告准则，中国银行2018年实现本行股东应享税后利润1,800.86亿元，同比增长4.45%。

2018年以来，中国银行紧紧围绕“建设新时代全球一流银行”的战略目标，坚持稳中求进的工作总基调，以服务供给侧结构性改革为主线，着力做好服务实体经济、防范化解风险、深化改革创新各项工作，新时代全球一流银行建设取得良好开局。

推进战略实施 财务业绩表现稳中向好

中国银行扎实推进科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强等各项战略工作，战略实施初显成效，资产负债综合平衡发展，财务效益表现良好。资产规模稳健增长，截至2018年12月末，集团资产总额、负债总额、股东权益分别达到21.27万亿元、19.54万亿元和1.73万亿元，分别比上年末增长9.25%、9.23%、9.43%。盈利能力稳步提升，集团营业收入突破5,000亿元，达到5,038.06亿元，同比增长4.14%。主要财务指标保持在合理区间，集团净息差1.90%，同比上升6个基点。平均资产回报率（ROA）、净资产收益率（ROE）分别为0.94%、12.06%，保持较好水平。营运效率进一步提高，成本收入比28.09%，同比下降0.25个百分点。

把握宏观大势 服务实体经济质效提升

中国银行认真落实“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”工作要求，努力缓解民营企业和小微企业“融资难、融资贵”问题，着力提升服务实体经济的质效。一是加大对实体经济的支持力度。截至12月末，集团本外币贷款比年初新增9,227.14亿元，新增贷款重点投向基础设施领域补短板相关行业及战略新兴产业，对京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带、海南自贸区等重点地区贷款余额占比上升。二是扎实做好普惠金融。实行普惠金融专项资源分配，为普惠金融业务提供全面政策保障。普惠金融小微企业贷款余额3,042亿元，较上年末增长12.26%，高于全行各项贷款增速。客户数38.18万户，高于去年同期水平。继续开展中小企业跨境撮合服务，举办多场跨境投资与贸易对接会。作为首届中国国际进口博览会银行类综合服务支持企业，成功举办展商客商供需对接会。三是服务全方位对外开放。发挥跨境业务等专业优势，完成国际结算业务量4.63万亿美元，中国内地机构国际贸易结算、跨境担保业务市场份额保持同业领先。四是服务国家重大战略。稳步推进“一带一路”金融大动脉建设，2015至2018年期间，累计跟进“一带一路”重大项目逾600个，对“一带一路”沿线国家提供授信支持超过1,300亿美元。有序推进人民币国际化，获得日本人民币清算行资格，集团跨境人民币结算量5.95万亿元，市场份额保持第一。

坚守发展底线 风险抵御能力持续提升

中国银行坚定不移防范化解金融风险，坚持底线思维，持续完善授信管理长效机制，完善资产质量监控体系，加大对重点领域的风险排查，及时化解风险隐患，资产质量持续改善。截至2018年12月末，集团不良贷款余额1,669.41亿元，不良贷款率1.42%，比上年末下降0.03个百分点。加大拨备计提和不良资产处置力度，全年计提贷款减值损失1,079亿元，化解不良资产1,525亿元。年末不良贷款拨备覆盖率达181.97%，较上年末提升22.79个百分点。夯实资本实力，坚持价值创造导向，大力发展轻资本型业务，集团风险权重较上年末有所下降。稳步推进资本补充计划，完成800亿元二级资本债发行，资本充足水平获得较大提升，年末资本充足率达14.97%，较上年末提升0.78个百分点，创历史新高。

加快改革创新 发展转型动能不断增强

中国银行着力推动科技与业务的深度融合，加快向高质量发展模式转变。深化科技引领，手机银行活跃客户数、交易量实现较快增长。境外手机银行服务覆盖18个国家和地区。智能柜台实现全网点覆盖。构建私有云、大数据、人工智能三大新技术平台，实施智能投顾、智能客服、智能风控体系等重点项目，加快数字化转型。坚持全球化综合化特色经营，目前海外机构覆盖57个国家和地区，启动理财子公司、中银金融租赁等综合经营公司筹设工作。加快创新驱动，设立创新与产品管理委员会，成立总行级创新研发基地。推动总行组织机构改革，完善普惠金融、交易银行、综合经营管理模式。

2019年，中国银行将坚持继续围绕“建设新时代全球一流银行”的战略目标，聚焦服务实体经济、聚焦基础建设工作、聚焦强化特色优势、聚焦防范化解金融风险，为实现发展战略第一阶段目标打下决定性基础。

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