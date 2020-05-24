首入政府工作报告 “新基建”为产业发展注入数字动力

“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”在今年的政府工作报告中，首次写入了“新基建”这一概念。

相比之前的传统基建，“新基建”可以说是科技感满满。事实上，除了实物基建投资，它背后的数字化、智能化建设令人期待。在此次疫情防控中，人们就已经体验到5G、AI等新型基础设施建设在社会治理中的重要作用。

多位代表委员在接受人民网记者采访时认为，“新基建”不仅在经济社会运行中发挥着重要的支撑作用，未来还将成为促进新一轮经济增长的新动能。短期内，“新基建”有助于扩大需求、稳增长、稳就业；长期看，“新基建”将为产业发展注入数字动力，不断释放经济增长潜力。

新动能

“新基建”支撑经济高质量发展

“新基建”不是新词汇，早在2018年12月的中央经济工作会议公报上，“新基建”首次出现在了官方文件上，而后，无论是中央的的顶层设计，还是地方的布局规划，“新基建”都频繁出现。

对于加码“新基建”带来的积极作用，全国人大代表、中国信息通信研究院院长刘多向记者表示，新基建带来的更多是平台效应和对各个行业产业的赋能，要把握新一轮科技革命和产业变革的契机，充分发挥数字新技术、数字新基建、数据新要素以及数字经济新形态的赋能作用，有力支撑经济高质量发展和国家治理现代化。

那么，新基建规模到底有多大？据海通证券预计，新基建2020年投资3万亿元，未来五年直接投资10万亿元、带动投资17.1万亿元。以5G网络建设为例，中国信息通信研究院近日指出，到2025年5G网络投资累计将达1.2万亿元。更重要的是，5G网络建设将有助于培育繁荣的互联网经济、人工智能、数字经济等新技术产业，间接带动数十万亿元的经济总产出。

全国人大代表、奥克斯集团董事长郑坚江表示，传统基建对我国的经济增长和供给侧结构改革起到的作用较为有限，而“新基建”则通过数字经济和高端科技的快速发展为我国提供新一轮工业和科技革命的重要基础，是我国经济高质量发展的必要条件。

他指出，在大数据、云计算、人工智能等技术创新的支撑下，“新基建”可以创造与满足新需求，促进消费升级，促进新业态、新产业、新服务发展，实现结构转型和产业升级，为我国的经济增长提供创新和持久的动力，从而释放经济增长潜力，促进国民经济持续健康发展。

全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕则向记者表达了进一步看法：“‘新基建’不仅能够减缓疫情对经济的负面冲击，推动5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术产业快速发展，促进传统行业转型升级，为实体经济高质量发展提供科技新动能，还将为提升社会治理能力和公共服务水平打下坚实基础。”

新机遇

“新基建”加快数字化转型

发展“新基建”的重要环节之一，是通过科技力量助推消费端各产业转型升级，让数字化更好的赋能居民生活。

在全国人大代表、苏宁集团董事长张近东代表看来，“新基建”是数字经济的内核，将为数字经济发展注入新动能。疫情之下，国民经济的数字化转型已成为大势所趋，而新基建的到来更是加速了这一进程，同时也迫使企业开始转型。

“新基建同时考验技术能力和产业积累，将支撑产业迭代和经济高质量发展。”贝壳找房董事长左晖表示，以居住服务“新基建”为例，产业数字化、数字产业化，居住服务“新基建”将赋能更多新应用、激发更多新场景，促进产业转型升级，推动居住服务走向品质化正循环，居住服务“新基建”要成为产业进化的“底座”，也要成为众多中小企业发展的“助推器”。

全国人大代表、联泓新材料科技股份有限公司董事长郑月明则表示，新基建为新材料这类流程制造业带来了数字化转型的机遇。工业互联网、5G、无人机、机器人等新一代信息技术，和传统生产制造进行融合，可实现人、装置、产品、产业链和数据之间的“互联互通”，可大幅提升安全生产、流程控制、工艺优化、需求预测、智能排产、设备维护、供应链管理等方面的效率。

全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆认为，“新基建”有利于缓解疫情对中国经济带来的冲击，稳定经济增长，尤其从长期看，有利于为中国产业发展注入强大的“数字动力”，实现产业结构升级和增长方式的转变，促进中国经济高质量发展，增强中国经济的国际竞争力。

新方向

“新基建”加速智能经济到来

城市是我国产业、技术、资本的首要聚集地，也是新基建的主要承载体。在新旧动能转换、经济增速趋缓、全球疫情加剧的背景下，新基建可为中国城市从信息化到智能化再到智慧化构筑一条高速之路。

在全国政协委员、百度董事长李彦宏看来，新基建不仅能在中短期内创造大量投资机会、提升发展动能，而且能够加速智能经济的落地和智能社会的到来。

“以交通领域为例，人工智能、5G等新技术正在成为拉动智能交通发展的新引擎。”他建议，国家应加强政策引导，鼓励各地政府加大探索和投入，一方面加强探索城市智能交通运营商模式，鼓励有条件的地区先行先试，另一方面则要加快交通路网车路协同智能化改造。

两会期间，杨元庆也提出了推动新基建和智慧经济建设的建议。他认为，稳住经济基本盘需要在供给侧和需求侧同时发力，其中在供给侧，应大力发展以“新基建”为基础的智慧经济，稳定全球供应链产业链，以实现中国制造的“产业跃迁”；在需求侧，应当继续大力促进信息产品消费，拉动内需，以实现国内消费升级。

在疫情防控过程中，无论是智慧医疗、智慧零售、智慧办公还是智能制造，智能科技迸发出化危为机的惊人能量。

“作为‘新基建’的重要一环，人工智能是新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并创造新的强大引擎，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，助力传统行业转型升级。不远的将来，人工智能技术将渗透到国民经济的方方面面。”来自人工智能产业一线的全国人大代表刘庆峰说出了自己对“新基建”的看法。

他指出，如何更好地发挥人工智能在新基建中的重要作用，让人工智能技术更好地同大数据和互联网结合起来，进而不断打磨产品，满足社会刚需，将成为下一步产业发展的战略方向。

未来，随着5G时代的到来，工业互联网会更加普及，会创造更多的先进技术，融入到消费者的需求之中。有理由相信，随着技术革命和产业变革，新基建的内涵和外延仍在不断变化和丰富，其发展空间必将超乎想象。

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