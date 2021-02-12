95后动车“体检医生”：坚守岗位 彻夜守护动车安全

“就地过年——了不起的平凡人”系列之一

人民网北京2月12日电 （记者乔雪峰）进入春运以来，每天有数以万计的人坐动车回家，而动车能否安全运行，关乎着每一位旅客的安全。正因如此，就要定期对它们进行全面“体检”，保障旅客安全出行。

有这么一群人，每天“昼伏夜出”，对忙碌了一天回到动车所的动车进行全面“体检”，保证动车组第二天能够安全出行。他们就是地勤机械师，被称为动车的“体检医生”。

王泽锋就是其中的一员，他今年24岁，来自内蒙古呼和浩特，是北京动车段北京北动车运用所的一名“95后”地勤机械师，主要工作就是负责北京北动车运用所动车组的日常检修。

高速动车组列车为了满足人们的生活规律，基本上都是早出晚归，而检修则需要“昼伏夜出”。每天夜里，当动车组回到动车所，王泽锋和他的同事们都要对动车全面检查，包括车顶受电弓检修、车内司机室各项试验以及车门、厕所、座椅的状态等等。

春运期间，更是如此，仔细检查好每一辆车，保证列车准时准点安全平稳地运行，让旅客的回乡路更加安全、更加畅通、更加温馨。

1997年出生的他，参加工作仅有一年半的时间，今年由于疫情原因，响应国家号召，选择坚守岗位就地过年，主动承担了车间的检修工作。

王泽锋告诉记者，这是他第一次参加春运执勤，也是第一次没有回家过年。没有家人的陪伴，虽然最初觉得有点难受，但为了疫情防控的要求，作为一名动车组机械师，职责所在、使命所系，还是放弃回家，选择就地过年。

当父母知道他不能回家过年的时候，说的最多的话就是“让他好好吃饭，把身体照顾好”。王泽锋坦言，父母知道自己体质比较差，所以每次联系都说不用管家里，一定把自己安顿好，少出门，好好工作。

工作之余，王泽锋一般会去所活动室锻炼身体，或者就在宿舍看看书，学习一下业务知识。午后还会跟同事去篮球场打打篮球，踢踢足球，打打乒乓球。

像王泽锋一样，在春节期间，会有很多动车“体检医生”们彻夜为动车守岁，用不眠的工作保障着动车组的安全。对于他们来说，让旅客能够安心回家过年比自己回家还要幸福。

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