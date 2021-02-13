城市“摆渡人”：司机老王用镜头记录“网约人生”

“就地过年——了不起的平凡人”系列之二

人民网北京2月13日电 （记者毕磊 翁奇羽）王雪松，44岁，吉林长春人，当过影视公司老板，也进过国营企业，经历过风光也曾步入低谷，到了不惑之年，他彻底沉淀了下来。他坦言自己最大的优点就是“待人接物”，又喜欢开车，为此他选择加入了一家网约车平台工作。

“有钱没钱，回家过年。”回家过年是中国人的传统，人人盼过年，家家盼团聚。然而，为配合新冠肺炎疫情防控的需要，今年很多人响应号召选择了“就地过年”，王雪松便是其中之一。

他告诉记者，前两天与老家的父亲视频连线时，发现父亲的眉毛都花白了，感觉一下苍老了许多，而父亲一再叮嘱他“就地过年”，让他放心家里，“家人是我坚强的后盾，有了他们的理解和支持，也让我在北京的生活更有动力。”

谈到“就地过年”，王雪松说：“除夕我约上三五个好友一起，在家里包饺子热闹热闹，初一和家人视频连线拜年，初二就开始工作。我是个闲不住的人，早点开工也能为《网约人生》多收集一些素材，还可以趁春节与朋友聊聊剧本。”

王雪松提到的《网约人生》，是他的一个小小梦想---拍一部属于网约车司机的电影。

电影学院进修的经历，让王雪松不仅掌握了更多影视拍摄的专业知识，还结交了不少影视行业的朋友。2020年年初疫情爆发，为鼓励司机出车，他独立创作了《司机老王》微电影，讲述疫情下逆行人的故事，最后获得了北京市文联2020年抗疫主题创作优秀作品。随后，他就投入到了《网约人生》纪录电影的创作中。

王雪松给记者分享了3个故事：“我有一个同事是个90后，在河南老家有三个孩子，生活压力非常大，如今通过打拼在县城买了房；另一个同事因为爱人身体不好，为了看病东奔西跑，还要挤出时间出车赚钱补贴家用；还有一个同事由于之前做生意失败欠了巨额债务，到现在开的还是租来的车，他的理想就是能早点开上自己的车。”

“这些司机师傅撑起家庭的重担，却积极乐观地面对人生。”提起同事们的故事，王雪松就像是换个了人，说到动情之处，眼眶不禁有点湿润。

据他介绍，网约车司机这个团体，基本上都是早上6、7点就出门了，晚上11点左右收工回家，虽然平台对司机工作时长有一定的限制，但基本上一整天也都漂泊在外面。“面对乘客，我们需要微笑面对，就算自己或家里碰到再不顺心的事，也要用最好的精神面貌去服务好每一位乘客，这种辛苦的事只有自己知道。”他说。

“我希望通过这个纪录电影让更多的人了解这个群体，也是替这些司机们说说话，我感觉这事很有意义。”王雪松说道，离开驾驶座的他们，有自己的人生故事，有自己的喜怒哀乐，有自己的梦想和追求。

穿上熨烫好的白衬衫、带上洁白的手套、给车辆内部做好消杀工作，结束采访后的王雪松将再次出发了，他要给乘客展示自己最好的风貌，也是这城市中最美的风景之一。

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