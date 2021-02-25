人民网北京2月25日电 （记者杜燕飞）记者日前从中国海油2021年工作会上获悉，“十三五”时期中国海油累计生产原油3.83亿吨、天然气1166亿立方米，较“十二五”期间分别增长了24%和13%，充分发挥了油气增储上产“主力军”作用；公司累计实现利润总额3290亿元，“世界500强企业”排名升至第64位……

“这份成绩单来之不易。‘十三五’时期是中国海油发展史上极不寻常的五年。”中国海油董事长、党组书记汪东进表示，面对低油价和新冠肺炎疫情等挑战，中国海油通过实施产业重组、体制机制改革、混合所有制改革等一系列改革创新举措，增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，有力推动了海洋石油工业高质量发展。

在“危机”中育“新机” 深入推动改革任务

“中国海油自成立之日起，就是改革开放的‘海上特区’和‘工业特行’。可以说，中国海油是在改革开放中发展起来的。”汪东进说。

汪东进总结表示，“十三五”以来，中国海油在持续优化集团管控模式、全面推进供给侧结构性改革等方面交出了一份满意的答卷：

——完成集团总部及所属22家企业公司制改制工作。推动境内全资和控股公司党建入章程，优化完善“三重一大”权责事项清单，有力保障党的领导融入公司治理、嵌入经营管理。

——进一步明确总部和各所属企业的权责界面，推进“放管服”改革。组建采办共享中心，将采办集中度提高到90%以上，采办节资率提高10个百分点；成立法律支持中心，实现集团法律风险防范全覆盖，提升企业法治建设水平；启动财务共享服务中心建设，努力实现“加强管控、提升效率、整合资源、降低成本、支撑战略”的财务管理变革目标。

——不断增强企业核心竞争力，提升国有资本运营质量和效益。严格组织保障，指导意见先行，细化方案推进，过程控制，逐户督导推进，确保程序稳妥有序；坚持“一企一策”，清理非主业、落后产业、低效无效资产；持续加强应收账款管理和库存管理，加快清仓利库，盘活存量，控制增量；优化担保业管理模式，强化所属单位对担保业务的风险管控，逐步建立集团的信用风险管控模式; “三供一业”分离移交和厂办大集体改革顺利完成。

2020年是国企改革三年行动开局之年。为此，中国海油也制定了《中国海油改革三年行动实施方案》（以下简称《方案》）。

《方案》明确了中国海油在完善中国特色现代企业制度、推进公司产业布局优化和结构调整、加快培育高质量发展新动能、积极稳妥深化混合所有制改革等8方面重点改革任务。根据工作安排，2021年确保完成改革三年行动任务的70%以上。

汪东进表示，通过实施改革三年行动，中国海油将在推动产业布局优化和结构调整、提高公司活力和效率等方面取得明显成效，更好发挥作为国有企业在解决国家发展不平衡不充分问题上的重要作用。

于“变局”中开“新局” 重塑产业发展格局

“面对能源变革的新形势、市场竞争的新格局、技术迭代的新情况，中国海油通过实施改革三年行动，加快推进产业改革重组步伐，提出瞄准一个目标、实施五个战略、发挥三个作用、实现四个跨越的‘1534’总体发展思路，进一步增强了能源保障能力和市场竞争能力。”汪东进强调。

5年来，中国海油在优化重组产业布局、推动销售贸易体制改革、数字化转型和创新商业模式等方面取得了一系列成效:

——加快优化重组产业布局，配合做好国家油气管网体制改革，稳步推进炼化产业改革重组，激发企业的发展活力和动力，增强产业链竞争能力和抗风险能力，改革红利持续释放。

——推动销售贸易体制改革，加快销售贸易业务战略布局，成立中海油国际贸易公司。

——组建中国海油集团能源经济研究院，健全战略规划和决策咨询支撑体系，发挥战略参谋部作用，为公司高质量发展提供智力支持。

——积极采用物联网、大数据、人工智能等“互联网+”技术改造传统产业，加快推动“智能油田”“智能炼厂”和“智慧油站”建设。

——创新商业模式，开发天然气和成品油电商平台，实施“一卡通”互联网营销，实现加油站、加气站共用一套零管系统，截至今年1月，“海油商城”累计交易额已突破2000亿元。

——响应“一带一路”倡议，促进天然气进口来源多元化；坚持低成本、差异化、合资合作等多种模式并行的终端网络开发思路，实现成品油零售能力的快速增长；坚持以油库为中心，面向终端用户的驻库销售，打造具备自身特色的直销能力。

以“混资本”促“改机制” 充分激活发展动力

“十三五”以来，中国海油各层面混改工作取得新突破，中海油能源发展股份有限公司2019年成功在A股主板上市，中联煤层气公司并入中海油有限公司；海上油气项目混改试点工作取得积极进展，垦利油田群和乌石17-2油田群被列入国务院批复的混合所有制改革第三批试点。

中国海油所属中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”）和中海油安全技术服务有限公司（以下简称“海油发展安技服”）自2018年入选国务院国资委“双百试点”企业以来，在治理机制、用人机制、激励机制、党的建设等方面取得了一系列成果，有效提高了市场竞争力。

自2017年起，中海油服每年拿出500万元作为技术产品产业化激励基金，按照技术产品产业化项目开发难度、产值贡献度和完成时间节点相结合的方式，设定阶梯式奖励标准。同时，实施推行科技项目经理负责制，最大限度调动广大科技工作者干事创业激情，加快推进“技术发展”战略，攻克关键核心技术，全力保障国家能源安全。

一系列举措取得明显成效。2019年，中海油服实现营收311.35亿元，同比增长41.9%，净利润为25.02亿元，同比增长3434.2%。

2019年，海油发展安技服通过股权出售（总股本的3%）方式向核心管理层及技术骨干实施股权激励，最终完成涉及124名骨干的员工持股工作，将员工个人收益与公司的价值增长相联系、与岗位业绩贡献相结合，打造风险共担、利益共享的“命运共同体”。

经过改革，海油发展安技服营业收入从2017年的4.4亿元增加到2020年的10.2亿元，复合增长率达32%，其中国内外部市场从2017年的0.52亿元增长到2020年的1.6亿元，复合增长率达45.5%。

同时，中国海油对直接管理的22家二级单位领导班子全面实行任期制管理，推行经理层任期制和契约化管理、内部薪酬制度改革和市场化用工；探索建立业绩考核奖金池、及时奖、超产奖等差异化薪酬激励机制，建立“业绩考核奖金池”与绩效考核得分的联动机制、工资总额与编制用工相配套的衔接机制和用工增减、劳动生产率和工资总额的联动机制；探索实施科技型企业岗位分红激励，公司发展活力和效率进一步提升。

谈及未来的改革发展，汪东进表示，“中国海油将狠抓落实、攻坚克难，夺取改革三年行动新胜利，不断推进中国特色国际一流能源公司建设，为保障国家能源安全、促进经济社会发展作出新的更大贡献。”

(责编：赵超、高雷)