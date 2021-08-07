原标题：福建漳州：土楼故里的“防汛24小时”

这是雨中的田螺坑土楼群（8月6日摄）。新华社记者 周义 摄

台风过境，位于福建漳州南靖的塔下村迎来阵阵小雨，走过村道两旁，房屋石壁上一道近一米高的水痕仍清晰可见，提示着过去24小时这里经历的一切。

今年第9号台风“卢碧”于5日下午在漳州市二次登陆。“卢碧”虽然风力不大，但云团庞大、水汽充足，给当地带来长时间的降雨。过去24小时，漳州市10个站点监测雨量超过100毫米，主要集中于西部山区。

南靖县是典型的山区县，境内因客家土楼林立而成为旅游胜地。记者6日驱车前往塔下村，发现由于山区土质疏松，连日暴雨导致多处公路出现溜方，一旁抢修的交通部门工作人员告诉记者，在通往土楼一段20多公里的县道上，两日来已出现7处溜方。

暴雨也让山区河流水位暴涨。5日13时44分，在土楼景区内的塔下村，有民宿老板发布了一段视频，视频中，村里的河流已经完全漫上村道，浑浊的洪水裹挟着树枝，道路两侧的房屋如同漂在河面上。

塔下村被誉为“高山水乡”，平日里游客众多，此次水势虽然凶险，但并未造成人员和财产损失，这背后基层干部的转移避险至关重要。“平时不下雨的时候，村民和游客经常把车停在低洼地带道路两旁，若暴雨导致河水上涨，这是最大的风险点。”塔下村书记张新峰说，为此，村干部提前一天便在村里用喇叭和微信群通知，让车主将车辆及时挪到高处。

与村干部一道奔波的还有“下沉干部”。4日晚上7时，“卢碧”还在海上盘旋，南靖县启动防台风和防暴雨预警，土楼管委会干部黄传寺接到通知后，与包村队员一道下沉到村。5日上午，黄传寺和村干部在村里巡查时发现，仍有多部车辆在河道边停留，便挨家挨户通知挪车，直至清理完毕。

5日13时，山洪袭来，18时，水位慢慢退去。五个小时内，村镇两级干部值守在安全屋内——屋内陈设的救生设备确保一旦有人员落水，可及时救援上岸。

“大家不敢放松警惕，直到6日天气有所好转，我们才让一些高陡边坡转移出来的群众回家，未来我们还将时刻关注雨情，随时准备转移避险。”张新峰说。

“台风前夕，南靖县已连续多天强降雨，对山区而言，滑坡等地质灾害是防范重点。”南靖县应急管理局党组书记黄晓东说，台风登陆以来，当地交通部门已及时清理了数十处溜方，并安装警示标识，同时土楼景区启动24小时值班，随时监控可能发生的险情。

连日来，降雨持续考验山区。漳州市提出“市领导赶赴挂钩县区、县区领导到乡镇、乡镇领导到村居”，通过靠前指挥，下沉到一线的干部达9795人次。同时，加大对306处地质灾害点和1733个高陡边坡的巡查监测力度，目前已出动专业技术人员103人、群测群防3777人次，转移陆上危险区域群众841人。（吴剑锋、周义）

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