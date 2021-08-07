原标题：何以推动企业发展？万隆：远行者无大步 不疾而速

2021年8月2日，财富Plus全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。双汇母公司万洲国际以第474位入选该榜单，这亦是本年度唯一入选的河南企业，较上次入选榜单时前进21个位次。此外，万洲国际子公司双汇发展也于此前入选2021年《财富》中国500强排行榜，位列第151位。

2021年6月17日，万洲国际宣布，旗下史密斯菲尔德食品公司已完成对中欧肉制品加工商MECOM集团100%股权的收购。万洲国际主席兼行政总裁万隆表示：“Mecom集团在地域上扩充、连接了我们已有的欧洲业务版图，我们相信收购将有助于提升公司在欧洲及全球市场的领导地位。”

万洲国际负责人介绍，万洲国际旗下包括肉制品加工企业河南双汇投资发展股份有限公司和猪肉食品企业史密斯菲尔德食品公司。2020年，公司的营业额总计255.89亿美元。其中，双汇发展营业收入实现739亿人民币。

2014年8月5日，万隆在港交所敲响了万洲国际的上市钟。同年，双汇建厂30周年纪念。30年，一个资不抵债的小型肉联厂开创了中国肉类品牌。据介绍，自1998年上市以来，双汇发展已经累计分红423亿元，是其在公开市场上融资额的5.3倍，以8月2日的收盘价计算，每股价值由发行时的6.24元提高到441.9元，为发行价格的70多倍。

(责编：曹淼、李源)