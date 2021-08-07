人民网北京8月7日电 （栗翘抽）8月7日，海关总署公布数据显示，今年前7个月，我国进出口总值21.34万亿元人民币，同比增长24.5%，比2019年同期增长22.3%。其中，出口11.66万亿元，同比增长24.5%，比2019年同期增长23%；进口9.68万亿元，同比增长24.4%，比2019年同期增长21.4%；贸易顺差1.98万亿元，同比增加24.8%。

按美元计价，今年前7个月我国进出口总值3.3万亿美元，同比增长35.1%，比2019年同期增长28.4%。其中，出口1.8万亿美元，同比增长35.2%，比2019年同期增长29.2%；进口1.5万亿美元，同比增长34.9%，比2019年同期增长27.5%；贸易顺差3061.2亿美元，同比增加36.5%。

7月份，我国进出口总值3.27万亿元，同比增长11.5%，环比下降0.8%，比2019年同期增长18.8%。其中，出口1.82万亿元，同比增长8.1%，环比增长0.1%，比2019年同期增长18.9%；进口1.45万亿元，同比增长16.1%，环比下降1.9%，比2019年同期增长18.7%；贸易顺差3626.7亿元，同比减少15.3%。

按美元计价，7月份我国进出口总值5087.4亿美元，同比增长23.1%，环比下降0.5%，比2019年同期增长27.3%。其中，出口2826.6亿美元，同比增长19.3%，环比增长0.4%，比2019年同期增长27.5%；进口2260.8亿美元，同比增长28.1%，环比下降1.6%，比2019年同期增长27.2%；贸易顺差565.8亿美元，同比减少6.3%。

从数据来看，前7月我国进出口呈现以下特点：

一般贸易进出口增长、比重提升。前7个月，我国一般贸易进出口13.21万亿元，同比（下同）增长27.6%，占我外贸总值的61.9%，比去年同期提升1.5个百分点。其中，出口7.13万亿元，增长27.7%；进口6.08万亿元，增长27.4%。同期，加工贸易进出口4.58万亿元，增长13.7%，占21.5%，下滑2个百分点。其中，出口2.86万亿元，增长12.3%；进口1.72万亿元，增长16.1%。此外，我国以保税物流方式进出口2.63万亿元，增长29%。其中，出口9370.8亿元，增长36.8%；进口1.7万亿元，增长25.2%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前7个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.12万亿元，增长24.6%，占我外贸总值的14.6%。其中，对东盟出口1.72万亿元，增长23.6%；自东盟进口1.4万亿元，增长25.9%；对东盟贸易顺差3233亿元，增加14.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.96万亿元，增长23.4%，占13.9%。其中，对欧盟出口1.79万亿元，增长22.2%；自欧盟进口1.17万亿元，增长25.3%；对欧盟贸易顺差6167.4亿元，增加16.7%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.62万亿元，增长28.9%，占12.3%。其中，对美国出口1.96万亿元，增长25.9%；自美国进口6616.1亿元，增长38.8%；对美贸易顺差1.3万亿元，增加20.2%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.37万亿元，增长12.6%，占6.4%。其中，对日本出口6049.8亿元，增长8.7%；自日本进口7688.9亿元，增长16%；对日贸易逆差1639.1亿元，增加54.2%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口6.3万亿元，增长25.5%。其中，出口3.57万亿元，增长25.3%；进口2.73万亿元，增长25.7%。

民营企业进出口增速最快，比重提升。前7个月，民营企业进出口10.23万亿元，增长31%，占我外贸总值的47.9%，比去年同期提升2.4个百分点。其中，出口6.63万亿元，增长30.1%，占出口总值的56.8%；进口3.6万亿元，增长32.8%，占进口总值的37.2%。同期，外商投资企业进出口7.76万亿元，增长16.7%，占我外贸总值的36.4%。其中，出口4.04万亿元，增长17.9%；进口3.72万亿元，增长15.4%。此外，国有企业进出口3.27万亿元，增长24.4%，占我外贸总值的15.3%。其中，出口9602.2亿元，增长16.7%；进口2.31万亿元，增长27.9%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前7个月，我国出口机电产品6.88万亿元，增长25.5%，占出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件8792.8亿元，增长14.2%；手机4852.1亿元，增长15.6%；汽车（包括底盘）1140.8亿元，增长102.5%。同期，出口劳动密集型产品2.09万亿元，增长11.8%，占17.9%。其中，服装及衣着附件5703.2亿元，增长22.2%；包括口罩在内的纺织品5198.9亿元，下降17.9%；塑料制品3460.4亿元，增长27.1%。此外，出口钢材4305.1万吨，增加30.9%；成品油4107.9万吨，增加11.2%。

铁矿砂、原油、煤等商品进口量减价扬，天然气进口量增价跌，大豆进口量价齐升。前7个月，我国进口铁矿砂6.49亿吨，减少1.5%，进口均价每吨1116.1元，上涨69.5%；原油3.02亿吨，减少5.6%，进口均价每吨2963.7元，上涨26.8%；煤1.7亿吨，减少15%，进口均价每吨534.4元，上涨7.7%；天然气6895.6万吨，增加24%，进口均价每吨2318.8元，下跌8.8%；大豆5762.7万吨，增加4.5%，进口均价每吨3422.6元，上涨25.4%；初级形状的塑料1994.7万吨，减少12.2%，进口均价每吨1.12万元，上涨28.2%；成品油1503.6万吨，减少19.7%，进口均价每吨3814.5元，上涨31.3%；钢材839.7万吨，减少15.6%，进口均价每吨7929.4元，上涨29.7%；未锻轧铜及铜材321.9万吨，减少10.6%，进口均价每吨5.94万元，上涨39.2%。同期，进口机电产品4.13万亿元，增长18.8%。其中，集成电路3682.9亿个，增加27.4%，价值1.51万亿元，增长17.1%；汽车（包括底盘）61.5万辆，增加43.2%，价值2159.4亿元，增长51.2%。

(责编：张文婷、高雷)