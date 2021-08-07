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市场监管总局：4家认证机构涉非法认证活动 所颁发认证证书无效

2021年08月07日15:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日市场监管总局（认监委）发布公告，对4家认证机构从事非法认证活动进行警示。

公告显示，UKAS赛宝体系认证（中国）有限公司、艾瑟标准管理体系认证有限公司、中元兴国际认证（中国）有限公司、长江国际标准检测认证中心4家机构违反《中华人民共和国认证认可条例》相关规定，未经批准非法开展认证活动，并向部分企业颁发认证证书。市场监管总局（认监委）提醒社会各界，上述4家机构颁发的认证证书无效。

市场监管总局（认监委）同时提醒，认证委托人及社会各方发现非法从事认证活动的机构，要向所在地市场监管部门举报，共同维护公平竞争的认证市场环境。

市场监管总局相关负责人表示，相关认证委托人及社会各方若需要相关认证，应选择经认监委批准的合法认证机构提供认证服务。合法认证机构名录可从市场监管总局（认监委）官方网站查询。 

(责编：张文婷、高雷)

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